В России сошли с рельсов 18 вагонов с бензином, вспыхнул мощный пожар: валит черный дым. Фото и видео
В России произошла масштабная "бавовна" на железной дороге. В Смоленской области с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, что повлекло мощный взрыв и пожар.
Над местом инцидента поднимается густой черный дым – на месте происшествия царит хаос. Об этом сообщают росСМИ.
По данным Московской железной дороги, авария произошла из-за грузового автомобиля, который выехал на переезд перед приближением поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
В результате удара пострадала локомотивная бригада: машинист и его помощник с травмами средней тяжести госпитализированы.
Для ликвидации последствий аварии на место направлены три пожарных поезда и четыре восстановительных состава. Движение поездов на участке полностью прекращено, организован оперативный штаб для координации работ.
Спасатели продолжают тушить пожар и ликвидировать разлитый бензин. Инцидент вызвал масштабные задержки железнодорожного движения.
Напомним, в ночь на 26 сентября Силы обороны Украины в очередной раз атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. На месте вспыхнул пожар.
Как писал OBOZ.UA, Афипский НПЗ украинские дроны атакуют не впервые. Сообщения об ударах по нему и Новокуйбышевскому НПЗ появлялись, в частности, в конце августа. Тогда на обоих заводах вспыхнули мощные пожары.
Сообщения об атаках на Афипский НПЗ периодически появляются с 2023 года.
