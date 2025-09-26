В России сошли с рельсов 18 вагонов с бензином, вспыхнул мощный пожар: валит черный дым. Фото и видео

В России произошла масштабная "бавовна" на железной дороге. В Смоленской области с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, что повлекло мощный взрыв и пожар.

Видео дня

Над местом инцидента поднимается густой черный дым – на месте происшествия царит хаос. Об этом сообщают росСМИ.

По данным Московской железной дороги, авария произошла из-за грузового автомобиля, который выехал на переезд перед приближением поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате удара пострадала локомотивная бригада: машинист и его помощник с травмами средней тяжести госпитализированы.

Для ликвидации последствий аварии на место направлены три пожарных поезда и четыре восстановительных состава. Движение поездов на участке полностью прекращено, организован оперативный штаб для координации работ.

Спасатели продолжают тушить пожар и ликвидировать разлитый бензин. Инцидент вызвал масштабные задержки железнодорожного движения.

Напомним, в ночь на 26 сентября Силы обороны Украины в очередной раз атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. На месте вспыхнул пожар.

Как писал OBOZ.UA, Афипский НПЗ украинские дроны атакуют не впервые. Сообщения об ударах по нему и Новокуйбышевскому НПЗ появлялись, в частности, в конце августа. Тогда на обоих заводах вспыхнули мощные пожары.

Сообщения об атаках на Афипский НПЗ периодически появляются с 2023 года.

