В России разбился вертолет с силовиками на борту

В Амурской области пропал с радаров частный вертолет, на борту которого находились сотрудники силовых структур РФ. Воздушное судно могло потерпеть крушение из-за резкого ухудшения погодных условий.

Судьба трех человек, которые находились на борту, пока неизвестна. Об инциденте сообщает российский Telegram-канал.

Речь идет о частном вертолете Robinson Helicopter Company, который вылетел с лесозаготовительного участка вблизи села Амаранка в направлении села Ромны. На борту находились пилот, сотрудник следственного комитета и полицейский. Предварительно установлено, что они возвращались с оперативно-розыскных мероприятий.

Связь с бортом пропала вскоре после взлета. Пилот потерял управление из-за сложных метеоусловий, вызванных обширным западным циклоном. Предполагаемое место падения вертолета – примерно в 14 километрах от точки вылета. Спасательные службы и МЧС продолжают поиски, однако точное местонахождение воздушного судна по состоянию на сейчас не установлено.

