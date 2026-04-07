В России произошел масштабный интернет-коллапс: не работают Steam, Telegram и даже 'Госуслуги'

Вечером в понедельник, 6 апреля, в России начались серьезные проблемы с интернетом. Не работал целый ряд сервисов – сайты и приложения банков, операторов связи, спутниковых компаний и других организаций.

Кроме того, местами отключился домашний интернет "Ростелекома". Об этом писали российские медиа, ссылаясь на данные проекта "Сбой.рф", который отслеживает работоспособность сервисов. А позже стало известно, что "лег" и он сам.

Проблемы возникли в работе "Ростелекома", Альфа-банка, "НТВ Плюс", "Триколор", "Госуслуг", T2, "Мосэнергосбыта". Жители страны-агрессора также сообщали о проблемах в работе "Сбера", "Газпромбанка", Okko, "Мира танков".

Больше всего жалоб поступало от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Отмечалось, что пока неизвестно, с чем связаны возникшие проблемы.

Домашний провайдер "Ростелеком" перестал работать в Москве, отмечали пользователи. Позже в компании заявили о "мощной DDoS-атаке". Утверждается, что действия киберпреступников, атаковавших сеть "Ростелекома", "были оперативно нейтрализованы".

Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля начала действовать блокировка мессенджера Telegram на территории России. Граждане страны-агрессора массово жаловались как на работу мобильного приложения, так и на невозможность воспользоваться Telegram Web.

Чаще всего пользователи сообщали о невозможности отправить сообщение и проблемах с открытием мессенджера. Они отмечали, что теперь Telegram работает исключительно через VPN.

Тем временем Кремль усиливает усилия для ограничения доступа россиян к VPN. К этому процессу привлекают десятки крупных интернет-провайдеров и цифровых платформ РФ, ориентировочный "дедлайн" блокировки VPN – 15 апреля.

