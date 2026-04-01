В России вступила в силу блокировка Telegram: у россиян истерика с первых минут

В среду, 1 апреля, начала действовать блокировка мессенджера Telegram на территории России. Граждане страны-агрессора массово жаловались как на работу мобильного приложения, так и на невозможность воспользоваться Telegram Web.

Об этом свидетельствуют комментарии россиян на местных платформах по типу Downdetector. После полуночи количество жалоб на работу Telegram выросло вдвое.

"Не открывается приложение Невозможно отправить сообщение", "Не работает", "Не загружается медиа Ничего не грузит. Фото не отправляется, сообщение не отправляется. Вечное соединение", "пока телеграм", "врубите уже обратно самое ценное забрали и не стыдно", – жаловались в РФ.

Чаще всего пользователи сообщали о невозможности отправить сообщение и проблемах с открытием мессенджера. Они отмечали, что теперь Telegram работает исключительно через VPN.

"Телега работает только через VPN это всё специально делают чтобы все с Телеги перешли на этот дурацкий мессенджер Мах ни за что никто не перейдёт в Мах", – писали в сети.

Что предшествовало

Как сообщал Институт массовой информации, в феврале 2026 года стало известно, что российские власти рассматривают возможность блокировки Telegram уже в начале апреля. Основным поводом для ограничения доступа стало якобы использование платформы как инструмента для вербовки молодежи.

О планах ограничить Telegram, обвинив его в невыполнении требований российского законодательства, 10 февраля 2026 года заявили российские пропагандистские ресурсы. Роскомнадзор утверждал, что Telegram не принимает "реальные меры" для противодействия мошенничеству, не обеспечивает надлежащей защиты персональных данных пользователей и используется для преступной и террористической деятельности.

Из-за этого ведомство объявило о введении "последовательных ограничений", чтобы заставить администрацию сервиса выполнять требования властей.

16 марта в России пользователи массово начали жаловаться на проблемы с работой мессенджера Telegram. А 19 марта 2026 года о перебоях в работе Telegram сообщили жители оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, против основателя Telegram Павла Дурова в России возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. При этом сам Дуров на фоне блокировки популярного мессенджера в стране назвал РФ государством, которое "боится собственного народа".

