В России продают зебр из оккупированного заповедника "Аскания-Нова": расследование

В России открыто торгуют животными из Красного списка Международного союза охраны природы. Это зебры Чапмана – экзотические и одни из самых ценных животных, похищенных российскими захватчиками из заповедника "Аскания-Нова", расположенного на пока что оккупированной территории Херсонской области. Причём приобрести такое животное в России может любой желающий всего за несколько миллионов рублей.

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Украинские журналисты нашли россиянина, который "был готов продать асканийскую зебру". Об этом говорится в очередном расследовании URSA media.

Массовое хищение животных

Это началось не сегодня и даже не вчера. Практически сразу после оккупации территории заповедника оккупанты начали незаконно вывозить его животных – сначала в другие учреждения на оккупированных территориях, затем в Россию.

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении владельцу крымского сафари-парка "Тайган". Речь идет о коллаборационисте Олеге Зубкове, предателе, который был довольно известен в Украине ещё до полномасштабного вторжения, а после "прославился" похищением херсонского енота.

По версии следствия, помимо прочего, коллаборационист участвовал в незаконном вывозе редких животных из "Аскании-Нова" в оккупированный Крым – на данный момент задокументирован вывоз 10 зебр Чапмана и трех коров редкой серой украинской породы. Сумма ущерба, нанесённого природно-заповедному фонду Украины, превышает 67 миллионов гривен.

Почему именно зебры

Законный директор заповедника Виктор Шаповал (оккупационные власти поручили "руководить" заповедником коллаборационисту Дмитрию Мещерякову) объясняет: интерес к зебрам Чапмана неслучаен. До полномасштабной войны в "Аскании-Нова" содержалось самое большое в Украине стадо этого вида, а десять незаконно вывезенных животных – это почти треть всего поголовья.

Именно такие редкие экзотические виды представляют наибольшую ценность для частных коллекций и зоопарков.

Свободная "торговля"

Одной из ключевых фигур в схеме продажи животных, по данным расследования URSA media, был коллаборационист Валентин Суботин, "заместитель" вышеупомянутого Мещерякова. Именно он координировал перемещение животных и общался с потенциальными покупателями.

Когда следователи связались с российскими торговцами, те даже не скрывали, а наоборот – хвастались тем, что торгуют зебрами из заповедника "Аскания-Нова".

"Сейчас асканийская зебра стоит более 3 миллионов. Продавец предоставил нам фото и видео животного, а также заверил, что это именно асканийская зебра и что у них есть свой человек в Аскании, который отлавливает животных на продажу", – рассказали журналисты URSA media.

Что будет дальше

"Существует принципиальная разница между животными, которых вывозят с территории боевых действий под любыми заявленными предлогами, и случаями, когда для них устанавливают конкретную цену, согласовывают схему передачи и активно ищут покупателей. Это дает основания полагать, что финансовая выгода была не второстепенным, а одним из главных мотивов. Это важно и для правовой оценки дела, и для дальнейшего расследования: ведь там, где есть продавец, всегда есть покупатель, а значит, внимание следует уделять не только тем, кто продает, но и тем, кто создает спрос", – цитирует издание Кристиана Плаумана, руководителя глобальной программы по противодействию киберпреступности в сфере дикой природы Международного фонда защиты животных.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители уже зафиксировали ущерб в десятки миллионов гривен и сообщили о подозрении фигурантам дела о хищении животных из заповедника "Аскания-Нова". Речь идет о вышеупомянутых Зубкове и Мещерякове.

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