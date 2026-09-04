В России призывников не выпускают из страны даже без полученных повесток: стали известны подробности

В России призывникам все чаще отказывают в выезде из РФ. Правозащитники фиксируют десятки случаев, в части из них запрет на выезд появлялся во время прохождения пограничного контроля.

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При этом мобилизация в РФ официально не объявлена, а российский диктатор Владимир Путин на днях снова уверял, что проводить ее Москва не планирует. Подробности сообщает российское издание The Moscow Times.

В России призывников все чаще не выпускают из страны

Случаи отказов для призывников в праве выезда за границу в России фиксируются все чаще. Только в правозащитный российский проект "Идите лесом", помогающий избежать мобилизации россиянам, не желающим умирать на развязанной Путиным войне против Украины, с 18 по 31 августа поступило 73 таких обращения.

В 50 из этих случаев выехать обратившимся все же удалось, в 23 – нет.

"В ряде случаев запрет на выезд появлялся непосредственно во время прохождения пограничного контроля", – пишет The Moscow Times.

В качестве примера издание привело историю россиянина, которые последние несколько лет жил в Индонезии по виду на жительство, решившего на две недели приехать в РФ. Улететь назад он уже не смог, на пограничном контроле призывник узнал, что выезд из России ему запрещен.

Еще один обратившийся в "Идите лесом" рассказал, что его не выпустили из московского аэропорта. Повесток он не получал, а о запрете на выезд узнал от пограничников.

Третий россиянин, собравшийся покинуть страну рейсом Москва – Ереван, перед тем, как отправиться в аэропорт, реестр проверил и убедился, что для него запрета на выезд нет. А на пограничном контроле узнал об ограничении. Открыв реестр в аэропорту, он увидел, что через несколько минут запрет появился и там.

"Призывник из Новосибирска узнал о повестке только после того, как его не выпустили из аэропорта. Военкомат затем отменил ограничения, но через два дня его снова не выпустили – у пограничников запрет продолжал отображаться", – отмечено в материале.

Издание подчеркнуло, что ограничения на выезд для призывников вводятся параллельно со слухами о мобилизации после сентябрьских выборов в госдуму. В том, что она будет, убеждены аналитики Института изучения войны (ISW), фиксировавшие маркеры подготовки к новой мобилизации. То, что такой сценарий реален, признавали западные разведки и некоторые европейские чиновники, говорившие с The Washington Post.

Источники WP отмечали, что Кремль может пойти на такой шаг из-за высоких потерь на фронте. По оценке CSIS, российские войска потеряли в Украине не менее 1,4 млн человек (с учётом тяжело раненых, неспособных вернуться в строй).

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Путин опровергал планы объявления мобилизации в России. Он заявил, что "сценария, который требовал бы мобилизации, нет", а упорные слухи о ее подготовке назвал "информационной атакой" недругов перед выборами в госдуму.

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