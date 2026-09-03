"Нет сценария": Путин ответил на слухи о мобилизации в России и цинично объяснил атаки на Украину

Глава Кремля Владимир Путин в очередной раз опроверг информацию о проведении мобилизации в России. По его словам, это, мол, "информационная атака" перед выборами в Государственную Думу России.

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Об этом сообщили пропагандистские росСМИ. По его словам, якобы "такого сценария нет".

"Нет сценария, который требовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника накануне выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Просто задуманная информационная операция", – сказал он.

Кроме того, диктатор заявил, что в России "как известно, контракт заключают добровольно, в отличие от того, что происходит" в Украине.

Также он в очередной раз заявил, что проблем с личным составом ВС РФ не видит, а ВСУ, как цинично заявил Путин, "теряют", мол, 8–12 тысяч человек ежемесячно. В то же время кремлевский лидер цинично пояснил, что Россия наносит ответные удары по Украине, мол, "чтобы нам не хотелось причинять вред".

Напомним, один из российских военнопленных, Илья Шангареев, рассказал об условиях службы в армии РФ и больших потерях среди оккупантов. По его словам, во время штурмов российских военных направляли по маршрутам, где они видели многочисленные тела погибших и раненых сослуживцев. Он вместе с другим военнослужащим девять дней находился без еды и воды, после чего их направили непосредственно на позиции украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Путин вновь заявил о якобы готовности Москвы к переговорам с Украиной. Он утверждает,что между Киевом и Кремлем сохраняются контакты, в частности через спецслужбы. В то же время он обвинил Украину в затруднении переговорного процесса из-за предупреждений об опасности полетов над территорией России.

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