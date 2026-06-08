В России прекратили публиковать рейтинги Путина после падения ниже 30%: что происходит

В Москве перестали обнародовать так называемый открытый рейтинг доверия к российскому диктатору Владимиру Путину. Последний показатель по итогам марта составил 29,5% и был самым низким с начала полномасштабной войны против Украины.

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Соответствующие данные государственный "Всероссийский центр изучения общественного мнения" опубликовал 5 апреля – после этого новых результатов на сайте ВЦИОМ не было. На это обратило внимание издание The Moscow Times.

Рейтинги Путина снижаются даже в подконтрольных Кремлю центрах социсследований

29,5% доверия главарь РФ получил во время "открытого опроса", то есть когда респондентам предлагали самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя никаких имен (в том числе и российского "президента").

29,5% – это более чем вдвое ниже показателя, если сравнивать с "закрытым опросом", когда россиянам задавали конкретный вопрос, доверяют ли они именно Путину. Здесь в конце мая диктатору рисовали 72,3% доверия, в начале апреля – 73,8%.

Отметим, что так называемый открытый рейтинг Путина в последнее время уменьшался от опроса к опросу. С начала года он упал на 5,5%, а если сравнивать с пиковыми значениями марта 2024-го, то на 19,5% (то есть более чем на треть). Рекордные показатели Путин имел в 2014 году – 68%. То есть к марту 2026 года он потерял 38,5% доверия.

Государственный ВЦИОМ ранее публиковал результаты этих "открытых соцопросов" ежемесячно. Но цифр за апрель и май (по состоянию на 8 июня) обнародованы не были.

Татьяна Катсуева-Жан, директор Российско-евразийского центра Французского института международных отношений, считает, что на пятый год большой войны с Украиной Путин оказался перед "комбинацией вызовов, беспрецедентной за все время, что он у власти".

Он застрял в войне, которую не может ни выиграть, ни прекратить. И эта ситуация размывает подсознательный социальный контракт "стабильность и предсказуемость в обмен на лояльность", считает эксперт.

По мнению Катсуевой-Жан, экономические прогнозы становятся мрачнее, из-за чего в обществе нарастает тревога. Россиян все сильнее беспокоят высокие цены и отсутствие стабильного интернета. По данным российского фонда "Общественное мнение", о тревожных настроениях впервые за несколько лет говорят более половины опрошенных жителей РФ.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские чиновники продолжают игнорировать экономические проблемы и дефицит топлива, с которыми столкнулась Россия. На Петербургском международном экономическом форуме об этом не было ни одного упоминания.

– Центробанк и министерство финансов РФ предупредили кремлевского диктатора, что военные расходы стали слишком тяжелым бременем для бюджета и угрожают дальнейшим ростом дефицита. Путин отказался сокращать финансирование "СВО" и приказал искать экономию в других сферах, даже на фоне замедления экономики и рекордной бюджетной дыры.

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