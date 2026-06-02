Путина предупредили об опасном дефиците бюджета России: что ответил диктатор

Центробанк и Министерство финансов РФ предупредили Путина, что военные расходы стали слишком тяжелым бременем для бюджета и угрожают дальнейшим ростом дефицита. Несмотря на это Кремль отказался сокращать финансирование войны и приказал искать экономию в других сферах, даже на фоне замедления экономики и рекордной бюджетной дыры.

Об этом пишет Bloomberg. По оценкам источников, знакомых с ситуацией, это стало одним из самых серьезных внутренних споров в российской власти с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Финансовый блок российского правительства все больше обеспокоен состоянием государственных финансов. Представители Минфина и Центробанка прямо заявили Кремлю, что нынешние темпы военных расходов создают опасное давление на бюджет и могут привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации.

Чиновники предлагали пересмотреть расходы на оборону и найти возможности для их сокращения. По их мнению, без этого стабилизировать государственные финансы будет чрезвычайно сложно. Однако эти предложения натолкнулись на жесткое сопротивление со стороны Министерства обороны РФ и представителей силового блока, которые настаивают на продолжении финансирования войны.

Несмотря на предупреждения экономистов, Кремль не готов отказываться от своих военных целей. По данным Bloomberg, Путин поручил Министерству финансов искать сокращения в других бюджетных программах, не затрагивая оборонные расходы. Фактически это означает, что образование, инфраструктурные проекты, региональные программы и другие гражданские направления могут столкнуться с дополнительными ограничениями.

В России давно действует негласное правило, что ни одно важное бюджетное решение не принимается без личного одобрения президента. Именно поэтому окончательное решение по будущим расходам зависит исключительно от Путина.

По оценкам источников, близких к российскому правительству, дефицит финансирования Министерства обороны в 2026 году может достичь трех триллионов рублей или примерно 36 миллиардов долларов. Еще при формировании бюджета чиновники понимали, что во второй половине года могут возникнуть серьезные проблемы с финансированием оборонного сектора.

Тогда в Кремле надеялись, что война завершится или хотя бы перейдет в менее затратную фазу, что позволило бы сократить военные расходы, но этого не произошло. Война продолжается, а расходы продолжают расти.

Часть российского руководства возлагала большие надежды на повышение мировых цен на нефть, которое могло бы компенсировать бюджетные проблемы. Однако даже рост котировок из-за конфликтов на Ближнем Востоке не способен кардинально изменить ситуацию. По оценкам источников Bloomberg, для ощутимого улучшения финансового состояния России нефть должна стоить более 100 долларов за баррель как минимум в течение года.

Проблемы накапливаются не только в бюджете. Министерство экономического развития России уже вынуждено было резко пересмотреть прогноз экономического роста на 2026 год. Если раньше ожидалось увеличение ВВП на 1,3%, то теперь прогноз снижен до лишь 0,4%.

Более того, в первом квартале экономика РФ продемонстрировала сокращение впервые за последние три года. Официальная статистика свидетельствует об ухудшении финансовой ситуации. За первые месяцы 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг 5,9 триллиона рублей или 2,5% ВВП. Это примерно на 50% больше запланированного показателя на весь год.

Последняя редакция бюджета предусматривала дефицит на уровне 3,79 триллиона рублей или 1,6% ВВП, однако фактические показатели уже значительно превышают эти расчеты. Ситуацию осложняет и то, что резервы Фонда национального благосостояния, который много лет служил финансовой "подушкой безопасности", сократились примерно на 60% по сравнению с довоенным уровнем.

Чтобы закрыть бюджетную дыру, российские власти рассматривают дополнительные источники поступлений. Среди возможных мер называют новые налоги для банков и крупных сырьевых компаний, которые получили сверхприбыли. Также в некоторых регионах уже начали сокращать инвестиционные программы и расходы на развитие.

Даже среди российских депутатов все чаще звучат опасения относительно дальнейшей разбалансировки финансовой системы и рисков инфляции. Экономисты отмечают, что бесконечное увеличение военных расходов за счет печатания денег или новых заимствований может лишь усугубить проблемы российской экономики.

