Российская экономика столкнулась с большими проблемами: в ISW объяснили, что пытались скрыть на форуме в Санкт-Петербурге

Российские чиновники продолжают игнорировать экономические проблемы и дефицит топлива, с которыми столкнулась Россия. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) об этом не было ни одного упоминания.

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Зато его участники отчаянно пытались изобразить "экономическую стабильность" в государстве-агрессоре. Пропасть между заявлениями чиновников РФ и реальностью проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Проблемы с экономикой и топливом в России прячут за фасадом "экономической стабильности"

Попытками "представить фасад экономической стабильности" назвали в ISW совокупность заявлений российских чиновников на ПМЭФ.

Так, заместитель главы Администрации президента России Максим Орешкин заявил в кулуарах ПМЭФ 4 июня, что экономика России за последние три года выросла на 10%, тогда как экономика Европы за тот же период выросла всего на 3%, что уровень безработицы в России является самым низким в мире, и что в российской экономике нет никаких сбоев.

Не отставал от него и министр финансов России Антон Силуанов, который в тот же день заявил, что правительство РФ вскоре погасит свой внешний дол г (долг перед нерезидентами-должниками) и что реальные доходы в России (доход физического лица после корректировки на уровень инфляции) выросли более чем на 24% за три с лишним года.

Председатель Комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что крупнейшие банки России предоставили на ПМЭФ позитивный прогноз по росту ипотечного кредитования.

Затрагивали представители российской власти и вопрос топлива – однако не в части возникновения его дефицита на территории РФ. Например, вице-премьер-министр России Александр Новак 4 июня заявил, что внутренний рынок топлива в России остается "стабильным", а цены на заправках растут в соответствии с инфляцией.

В ISW, впрочем, с такими радужными оценками не соглашаются.

"Российская экономика переживает гораздо худшие времена, чем утверждали российские чиновники, поскольку Кремль отдает приоритет поддержанию видимости экономической стабильности, одновременно проводя экономически неоптимальную политику, которая будет иметь долгосрочные экономические последствия", – отметили аналитики.

Они объяснили: чрезвычайно низкий уровень безработицы в России – не повод для радости. Ведь он отражает тот факт, что Россия испытывает недостаток рабочей силы и вызывает инфляцию заработной платы в гражданском и оборонном секторах, что способствует общей инфляции.

"Россия также все больше борется с проблемами ликвидности и высоким уровнем внешнего долга после того, как постепенно истощила ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для финансирования войны в Украине", – добавили в ISW.

При этом, по оценкам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 18 мая дефицит федерального бюджета РФ уже составляет почти 80 миллиардов долларов за первые пять месяцев 2026 года.

Что касается ситуации с топливом, то в ответ на рост дефицита бензина из-за успешной украинской кампании средне- и долгосрочных ударов по российской нефтяной инфраструктуре местные власти в Белгородской, Курской, Московской и Ленинградской областях в последние дни вынуждены были вводить ограничения на продажу бензина. И дефицит топлива в России в ближайшие недели и месяцы, вероятно, будет только усиливаться.

Проблемы в экономике России уже прорываются в информационное пространство – и свидетельствуют, что реальность полностью противоречит официальным заявлениям российских чиновников.

В частности, генеральный директор (CEO) второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин 4 июня заявил Reuters, что экономический рост России может остановиться в этом году, поскольку высокие затраты на займы способствуют капиталовложениям. ВТБ не ожидает, что российская экономика вырастет на 0,5 процента, которые прогнозируют российские чиновники на 2026 год.

Однако российские власти делают вид, что все на самом деле не так.

"Российские чиновники на ПМЭФ продвигают нарратив о стабильной и растущей экономической ситуации, несмотря на растущий дефицит топлива, рост долга и стагнацию экономического роста, поскольку Кремль предоставляет приоритет финансированию своей войны в Украине, несмотря на экономические расходы", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW проанализировали ряд заявлений россиян на ПМЭФ – и пришли к выводу, что в России "замахнулись" на Киев, Одессу и Харьков.

Также в ISW объяснили, что стоит за массированными атаками России на Украину. Дело – не только в желании Кремля нанести как можно больше разрушений и жертв.

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