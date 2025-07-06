В России пожаловались, что морские дроны атаковали ключевую базу ВМС

В России пожаловались на атаку дронов в Краснодарском крае. Под ударами с воздуха и с моряоказался важный для российского флота портовой город Новороссийск.

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В Новороссийск всю ночь и утро работала ПВО и звучали взрывы, российские власти пытаются скрыть информацию о последствиях атаки. На жалобы российских пропагандистов обратили внимание в оппозиционном беларуском издании NEXTA.

"Ночью и утром 6 июля в Новороссийске (Краснодарский край) раздавались выстрелы, срабатывала ПВО, а над городом несколько часов звучала воздушная тревога. По данным СМИ, портовый город подвергся комбинированной атаке: с воздуха и с моря. Минобороны РФ заявило об уничтожении 120 украинских беспилотников за эту ночь, но Краснодарский край в отчёте не упомянут. Это может означать, что информацию о последствиях в Новороссийске просто решили скрыть", – пишет NEXTA.

Журналисты напомнили, что Новороссийск является ключевой базой ВМФ РФ, а также выполняет функцию одного из главных логистических хабов для поставок в зону боевых действий.

"Если подтвердится, что дроны дошли до флотской инфраструктуры — это серьёзный удар по имиджу безопасности Черноморского побережья. Поэтому с подтверждениями в минобороны не спешат", – резюмировали в NEXTA .

Напомним, ранее в Генштабе рассказали подробности ночного удара по Чебоксарам. Там украинские дроны поразили накануне, 5 июля, важный объект российского ВПК.

Также в тот же день ССО поразили российский аэродром "Борисоглебск": по данным Генштаба ВСУ, в результате удара были повреждены самолеты и склад с управляемыми авиабомбами.

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