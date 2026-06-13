В России ограничили заправку самолетов из-за дефицита топлива: в каких аэропортах действуют жесткие ограничения

В России наряду с нехваткой бензина возник и дефицит авиационного топлива. В связи с этим ряде российских аэропортов начали вводить ограничения на заправку воздушных судов.

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Подобные NOTAM (оповещения для летного состава) были зафиксированы, в частности, в Махачкале, Минеральных Водах, Краснодаре, Астрахани, Нижнем Новгороде и других аэропортах. На это обратили внимание в российских профильных каналах.

Заправку авиакеросином проводят в объеме, необходимом для выполнения рейса по плану полета. Например, аэропорт Махачкалы установил лимит 8 тонн топлива для рейсов в Дубай, 3,5 тонны – в Минск, 4 тонны – в Ташкент.

"Заправка чартеров осуществляется по дополнительному соглашению", – говорится в уведомлении.

Россиян убеждают, что такие ограничения не означают снижения уровня безопасности полетов.

"Заправка выполняется в объеме, необходимом для выполнения рейса по плану полета, включая обязательные резервы. Но это может быть косвенным сигналом к снижению доступности авиационного топлива в рамках страны", – пишут каналы.

Продажи авиакеросина на паузе?

По словам источников росмедиа, в последнюю неделю мая авиакомпании получили письма от топливозаправщиков о невозможности заправить самолеты по заключенным контрактам в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и еще нескольких городов с меньшим объемом перевозок.

Биржевые продажи авиакеросина практически остановились: с 4 мая, по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, сделок по "топливу для реактивных двигателей" не заключалось. При этом цены на оптовом рынке взлетели до рекордных 113 тысяч рублей за тонну – на 52% по сравнению с началом марта.

"Речь идет о практически полном отсутствии предложения", – описывал источник медиа ситуацию на биржевых торгах. По его данным, например, 1 июня было продано всего "три цистерны на всю страну".

В начале июня прошло срочное совещание в Минэнерго РФ, после которого топливозаправщики оперативно доставили керосин в крупные города, где вводились ограничения, из региональных аэропортов. Правительство запретило вывоз авиакеросина на экспорт с 1 июня по 30 ноября для "обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке".

Источники медиа утверждают, что действия Минэнерго связаны с угрозой дефицита авиакеросина в России.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство энергетики страны-агрессора России объявило о создании "отраслевого штаба" для поддержания стабильной работы топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Это произошло на фоне участившихся атак Сил обороны Украины, которые уже привели к дефициту топлива на оккупированных территориях и в регионах РФ.

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