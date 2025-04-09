В России обвалился Telegram: пользователи жалуются на работу мессенджера

Вечером в среду, 9 апреля, на территории России произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Российские пользователи начали жаловаться на проблемы после 21:00.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Россияне писали, что у них не обновляется главная страница в приложении, не загружаются медиафайлы и не приходят/не отправляются сообщения.

Больше всего этот сбой задел пользователей в Новосибирской области, Забайкальском и Краснодарском крае, а также в Иркутской и Кемеровской областях РФ.

Проблема возникла как с мобильным приложением Telegram, так и с его веб-версией.

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