Из Telegram удалили российский канал, который публиковал служебную информацию армии РФ: у Дурова уверяют, что это не они

В ночь на 7 апреля был удален Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", который имел более 1 миллиона подписчиков и публиковал информацию о ситуации в армии РФ, данные российских чиновников и правоохранителей и прочие инсайды. Представители мессенджера заявили, что они не причастны к блокировке, и что канал якобы был удален самим владельцем.

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В резервном канале "ВЧК-ОГПУ" эту информацию опровергли. "Все указывает на то, что это было сделано руководством Телеграм", – отметили там.

Позже в "ВЧК-ОГПУ" добавили, что Telegram начал удалять и друге каналы по требованию российских властей. Целый ряд каналов, которые фигурируют в решении суда, были удалены ночью без предупреждения, а освободившиеся ссылки "сразу оказались в руках лиц, связанных с российскими властями".

"Как это ни печально, но решение Павла Дурова выполнять распоряжения Генпрокуратуры, ФСБ, Роскомнадзора и других российских госорганов приведут к блокировке Телеграм, если не во всем Евросоюзе, то уже точно в его отдельных странах", – считают авторы удаленного канала-миллионника.

Напомним, что в июле 2024 года Минюст РФ внес "ВЧК-ОГПУ" в реестр иностранных агентов, обвинив канал в распространении недостоверной информации о решениях российских властей и "формировании негативного образа российской армии".

Что говорят в Telegram

Тем временем в пресс-службе Telegram заверили, что они не удаляли канал и проводят проверки в связи с этим инцидентом.

"Канал был удален его владельцем, возможно – в результате неавторизованного доступа. Мы проводим проверку", – сказано в комментарии.

В "ВЧК-ОГПУ" в ответ на это заявили, что удаленный канал был зарегистрирован на сторонний номер телефона одной из европейских стран на стороннем телефоне. Данная SIM-карта использовалась исключительно для подтверждения кодов из Telegram, а в аккаунте был установлен сгенерированный пароль.

"Доступ в Телеграм с симки оказался заблокирован одновременно с удалением канала. И не разблокирован до сих пор. Нет ни одного хоть маленького "следа" взлома. Зато абсолютно все указывает, что Телеграм снес канал и заблокировал доступ с симки, на которую был оформлен канал", – добавили там.

Тем временем стало известно, что из мессенджера Telegram в общей сложности было удалено свыше 300 000 публикаций и каналов по инициативе Роскомнадзора. Об этом писали росСМИ со ссылкой на заявление ведомства.

Як сообщал OBOZ.UA, в Украине активизировались мошенники, которые пытаются обмануть своих жертв с помощью мессенджеров. Подозрительные сообщения фиксируются в Signal и Telegram. Среди главных методов кражи аккаунтов и выманивания денег – сообщения якобы от службы поддержки и поддельные видео "от друзей".

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