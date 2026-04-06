В России обвалился набор контрактников на войну против Украины: в сети всплыли цифры

В России фиксируется снижение набора контрактников на войну в Украину. В 2026 году МО РФ планировало привлечь 409 тысяч человек с ежемесячным планом 33,5–34,6 тысячи новобранцев.

Однако за первые три месяца среднее ежедневное количество подписанных контрактов составило чуть более 940 вместо ожидаемых 1100–1150. Подробности сообщает проект "Хочу жить".

Инициаторы проекта считают, что если текущая тенденция сохранится, Россия может недобрать более 65 тысяч человек, или более 16% запланированного. Для сравнения, только в марте РФ потеряла 31 960 военнослужащих убитыми, ранеными и пленными.

Планы РФ по набору контрактников

По планам МО РФ, основным источником отбора должны стать Центральный и Приволжский федеральные округа, в частности Татарстан, Башкортостан, Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Ростовская и Самарская области.

Что касается временно оккупированных территорий Украины, добровольного набора граждан ожидать не стоит, потому что план предусматривает 500 человек на Запорожскую и Херсонскую области, а из Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей – по 3000 человек из каждого региона.

Половина российских регионов должна обеспечить от 900 до 1200 контрактников на каждые 100 тысяч мужчин в возрасте 18–65 лет. Меньше всего набора планируется в регионах, где идет война – Курской, Брянской, Белгородской областях, а также Москве, Дагестане и Ингушетии, тогда как больше всего – в бедных регионах, таких как Чукотка, Сахалин, Еврейская АО и Магадан.

Для сравнения, в Москве планируют набрать одного из 200 мужчин, а на Чукотке – одного из 50.

Лучшее выполнение плана наблюдается в Уральском ФО, прежде всего благодаря ХМАО, где уже выполнено более 37% годового плана. Также высокие показатели демонстрирует Дальневосточный ФО, в частности Чукотский АО, Приморский край и ЕАО.

Худшие результаты в наборе демонстрируют субъекты Северо-Кавказского ФО, в частности, Северная Осетия и Дагестан не выполнили даже 8% годового плана. Фактически весь округ удерживает Чечня, где ее глава Рамзан Кадыров организовал вербовку жителей других регионов для достижения показателей республики.

Регионы с выполнением годового плана менее чем на 14% включают Кемеровскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Владимирскую, Орловскую, Тамбовскую, Тульскую и Липецкую области.

Около 24% всех контрактников составляют "спецконтингент" – осужденные, лица под следствием или с исполнительными производствами. Кроме того, Россия планирует завербовать не менее 18 500 иностранных граждан.

"На фоне снижения количества желающих воевать даже за деньги, Кремль прибегает к более агрессивным и сомнительным практикам вербовки. Кроме хитрой схемы, которая называется "контрактом в силы беспилотных систем", когда людей с IQ 75 уверяют, что они будут пилотами БПЛА, а по факту отправляют в штурм, Кремль заставляет предприятия и ВУЗы набирать солдат. Они начали буквально спускать квоты на производства и в учебные заведения, с требованием поставлять людей в войска", – отметили в проекте.

