В России обсуждают введение военного положения после выборов в Госдуму – медиа

В России не исключают официального введения в РФ "военного положения или его элементов" после выборов в Государственную думу. Для этого будет достаточно указа главы страны-агрессора, в котором должны быть написаны дата и время начала действия военного положения. Отменяется оно также указом президента и не имеет ограничений по срокам.

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Об этом пишет "Верстка". Издание ссылается на несколько источников в федеральных и региональных органах власти, а также в руководстве одной из оппозиционных фракций в Госдуме.

Что говорят в РФ

По словам двух политтехнологов, работающих с Кремлем, такой вариант развития событий поддерживают "некоторые силовики, которые уже давно считают, что надо перестать жеманничать" с населением и "воевать всей страной".

"Триггером может послужить серьезный провал на фронте или в наборе людей в войска", – предположил один из них.

Собеседник в руководстве одной из фракций Госдумы сказал, что "положение страны становится все серьезнее" и "без крайних мер его уравновесить может и не получиться". По его словам, соответствующего указа президента "может и не быть", так как это разрушит систему максимального невовлечения граждан в военные дела.

Что может измениться для россиян

Фактически часть мер военного положения в РФ и так уже действует – например, военная цензура. За публикацию информации, которая противоречит официальной позиции Минобороны России, медиа могут остаться без лицензии, а их работники – нести уголовные наказания.

А официальное введение военного положения фактически будет означать прямое управление. Оно будет включать "заморозку" деятельности партий и общественных организаций, запрет любых массовых акций, отмену всех выборов, тотальную цензуру, комендантский час и ограничение на передвижение граждан.

Кроме того, мирных жителей и их имущество власти в праве мобилизовать на работы, связанные с обороной.

Как сообщал OBOZ.UA, уже некоторое время идет обсуждение того, объявят ли в России мобилизацию в этом году. В ГУР отмечали, что в РФ будут максимально избегать темы мобилизации до выборов в Государственную думу, однако ее проведение не исключается.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские власти закладывают законодательную и правоохранительную базу для проведения масштабной волны мобилизации, а также потенциального введения военного положения. Последние решения Госдумы, Минобороны и Росгвардии свидетельствуют о том, что в Москве не исключают масштабных общественных беспорядков, вызванных неприятием мобилизации.

Тем временем в России заявляют, что новой волны мобилизации не планируется, несмотря на распространение соответствующих сообщений в СМИ. В Госдуме утверждают, что такие заявления не соответствуют действительности и являются информационными вбросами.

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