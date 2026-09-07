В России накануне выборов устроили облаву на членов единственной партии, выступающей против войны с Украиной: что происходит

В понедельник, 7 сентября, в Свердловской области РФ были задержаны шесть членов партии "Яблоко", которая выступает за прекращение войны против Украины. Их обвинили в демонстрации запрещенной символики за посты и репосты в социальных сетях. Все это происходит накануне выборов депутатов законодательных органов государственной власти, которые состоятся уже в этом месяце.

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Об этом сообщили в региональном отделении партии. Силовики задержали кандидата в депутаты Госдумы по Серовскому округу Владимира Собянина, кандидатку в депутаты законодательного собрания по Красноуфимскому округу Шану Огней.

Позже стало известно о задержании политика Александра Куделькина, который выдвигался в Заксобрание от Верх-Исетского района, экс-депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, главу фракции "Яблока" в гордуме Екатеринбурга Константина Киселева.

Также днем задержали действующего депутата Думы Сухого Лога Владимира Севостьянова. В настоящий момент всех задержанных отпустили из полиции.

Подробности облавы

Председателя екатеринбургского "Яблока", 63-летнего кандидата в депутаты Госдумы Константина Киселева задержали перед участием в дебатах на местном телевидении. Силовики остановили его на выходе из дома в Екатеринбурге и доставили в отдел полиции.

Ему вменяют административное правонарушение по статье о демонстрации "экстремистской" символики. Поводом для составления протокола стала опубликованная на странице Киселева фотография мужчины с плакатом с надписью "Свобода Навальному", в котором была символика штабов Навального. Второй пост также содержал символику штабов, еще в одной публикации было фото с надписью "Свободу Pussy Riot".

Константин Киселев – кандидат философских наук, руководитель фракции "Яблоко" в Екатеринбургской городской думе. Он возглавляет региональную группу списка "Яблока" на выборах в Госдуму, пишет ASTRA.

В Красноуфимском округе задержали кандидата в депутаты Свердловского заксобрания Шану Огней, которой вменяют демонстрацию экстремистской символики. Речь идет о размещении в социальной сети X рисунка, на котором присутствует изображение пентаграммы.

Также силовики задержали Владимира Собянина, кандидата в депутаты Госдумы по Серовскому округу; в Верх-Исетском районе Екатеринбурга был задержан кандидат в местные депутаты Александр Куделькин – оба тоже за демонстрацию экстремистской символики.

Последний рассказал, что поводом для дела стали три публикации в Facebook, опубликованные в 2023-2025 годах. В одном из постов была картинка с логотипом Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской и террористической организацией и запрещен).

Алексей Холодарев стал пятым задержанным членом "Яблока". Он является третьим номером в списке на выборах в законодательное Собрание Свердловской области. В 2018-2023 годах был депутатом гордумы Екатеринбурга, в марте 2022 года с трибуны городской думы он выступил за прекращение "СВО". После этого его оштрафовали по статье о "дискредитации российской армии" и арестовывали по статье о демонстрации запрещенной символики на 14 суток.

Был задержан и действующий депутат Думы Сухого Лога от партии "Яблоко" и кандидат в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания по Асбестовскому округу Владимир Севостьянов. Он был доставлен из города Сухой Лог в Екатеринбург. В отношении него также составлен протокол по ст. 20.3 за репост 2020 года в запрещенной социальной сети.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России сняли с выборов в Государственную думу партию "Яблоко", которую поддержала российская оппозиция за рубежом и которая выступает за прекращение войны против Украины. Соответствующее решение 10 августа принял Верховный суд РФ, удовлетворив иск партии "Родина" об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".

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