В Краснодарском крае России одновременно "сошлись звезды" непогоды, подтоплений и аварий на гидросооружениях. После сообщений о прорыве дамбы регион оказался под водой сразу в нескольких муниципалитетах.

Видео дня

Местные власти тем временем традиционно заняты самым сложным — –, откачкой воды и подсчетом убытков. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В трех муниципалитетах Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий подтоплений – вода упорно не хочет покидать жилые территории. В Лабинске после сильных осадков подтопило несколько придомовых участков, и вода даже "заглянула в гости" в один дом. Для борьбы со стихией привлекли 12 человек и 3 единицы техники – — классический набор для локальной водной эпопеи.

В Краснодаре ситуация выглядит масштабнее: накануне под воду ушли 89 придомовых территорий. Вода добралась до цокольных помещений многоэтажек и частных домов, поэтому город традиционно перешел в режим "откачиваем все, что можем". К работам привлечено 24 единицы техники, включая мотопомпы, которые, похоже, стали главными героями сезона.

В Калининском районе причиной подтоплений стал подъем грунтовых вод и – еще один "подарок" природы. Там затопило несколько домовладений и придомовых территорий, а работать приходится десяткам спасателей и техники, которые пытаются вернуть ситуацию в сухую реальность.

Во всех трех муниципалитетах уже работают оценочные комиссии – фиксируют ущерб, который вода оставила после себя. Эвакуация населения пока не потребовалась.

На фоне ситуации в регионе частично введен режим чрезвычайной ситуации в отдельных районах, где сохраняется риск новых подтоплений и перелива воды. Власти внимательно следят за уровнем воды – традиционно надеясь, что он "как-то сам стабилизируется", но уже с мотопомпами наготове.

Напомним, СБУ подтвердила удары по нефтебазе "Темп" Росрезерва в городе Рыбинске в Ярославской области РФ. Операцию провели бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, специфический характер горения комплекса привел к редкому явлению в виде "нефтяного дождя". Осадки, смешанные с сажей и недогоревшей фракцией мазута, оставляли темные маслянистые следы на всех поверхностях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!