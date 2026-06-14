В Рыбинске, где горит российская нефтебаза, пошел черный дождь. Фото

В Рыбинские Ярославской области РФ после массированной атаки беспилотников по нефтепромышленной инфраструктуре пошел черный дождь. Главной целью удара стал крупный объект топливной инфраструктуры – комбинат "Темп".

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В результате точных попаданий на территории предприятия вспыхнул мощный пожар, который привел к выбросу нефтепродуктов. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты операции

После массированной атаки беспилотников в небо поднялся огромный столб густого черного дыма, который быстро затянул жилые кварталы. Специфический характер горения нефтепродуктов привел к редкому явлению в виде черного дождя.

Местные жители начали массово делиться кадрами с последствиями удара по нефтяной инфраструктуре РФ. Осадки, смешанные с сажей и недогоревшей фракцией мазута, оставляли темные маслянистые следы на всех поверхностях.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил введение режима беспилотной опасности в регионе. Из-за сильного задымления профильные службы временно ограничивали движение на отдельных участках трасс.

Что известно о предприятии

Атакованный комбинат "Темп" выполняет стратегические задачи по накоплению и хранению горюче-смазочных материалов. Его критическая важность для военно-промышленного комплекса и армии РФ заключается в логистике и обеспечении ресурсами.

Объект входит в систему Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). На нем хранятся неприкосновенные государственные запасы топлива и горюче-смазочных материалов, рассчитанные на использование в условиях военного времени или масштабных кризисов.

Напомним, Служба безопасности Украины подтвердила удары по нефтебазе Росрезерва "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Операцию провели воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью дроны атаковали химический завод в российском Новомосковске. После ударов на предприятии вспыхнул пожар. Завод задействован в производстве артиллерийских снарядов для российской армии: поставляет производителям октогена и гексогена, используемых в таком производстве, необходимые им уксусную и азотную кислоты.

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