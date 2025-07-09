В России мигрантов будут лишать гражданства и бросать на войну против Украины – разведка

В ближайшее время в Российской Федерации будет подписан новый закон, действием которого мигрантов будет проще лишать гражданства. Кроме того, их будут отправлять на войну, то есть так называемое СВО.

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Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины. Отмечается, что сейчас Россия сталкивается с увеличивающимся кризисом, вызванным миграционными проблемами, которые приводят к масштабным конфликтам по всей стране.

Как следствие, на фоне этих событий, все более заметными становятся ксенофобские настроения среди большей части российского общества, которая крайне негативно воспринимает не только мигрантов, но и выходцев из кавказских регионов РФ.

По информации Службы внешней разведки Украины, в конце июля текущего года Путин намерен подписать закон, который значительно расширит перечень оснований для потери приобретенного российского гражданства. Среди формальных поводов – публичная поддержка терроризма, сотрудничество с иностранными государствами или международными организациями, а также "содействие противнику" или "угроза безопасности РФ".

"Однако настоящая цель кремля заключается в использовании мигрантов для пополнения своих военных рядов в войне против Украины, избегая мобилизации "коренного" российского населения. Этот шаг рассматривается как попытка решить демографические и мобилизационные проблемы наименее защищенными слоями населения", – добавляют в украинской разведке.

В частности, контроль за воплощением нового механизма возложен на новую службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в составе МВД. Это происходит на фоне дальнейшей централизации репрессивной системы управления и усиления давления на мигрантов.

Сейчас в официальном реестре России находится более шести миллионов иностранных граждан, которые потенциально могут попасть под действие нового закона.

"Кремль, используя размытые и широкие формулировки в законодательстве, создает инструмент для выборочного преследования. Этот закон является очередным элементом в более широкой стратегии укрепления авторитарного контроля и формирования мобилизационного резерва для продолжения агрессии против Украины", – резюмировали ситуацию в разведке.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на переводчиков с северокорейского диалекта корейского языка, что связано с острой нехваткой рабочей силы из-за войны против Украины. Российские компании пытаются привлечь как можно больше трудовых мигрантов из КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея планирует утроить количество своих войск, которые воюют на стороне России против Украины. В ближайшие месяцы Пхеньян может направить в Курскую область еще от 25 тыс. до 30 тыс. своих военных в дополнение к 11 тысячам, отправленным ранее.

Напомним, что в прошлом году под предлогом наведения порядка в миграционной сфере из РФ массово депортировали мигрантов, а в 2025-м ситуация резко изменилась. Сейчас Кремль сделал ставку на отправку их на войну в Украину.

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