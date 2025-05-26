Вместо лучшей жизни – "груз 200": в России активизировался отлов мигрантов для отправки на войну в Украине

В прошлом году под предлогом наведения порядка в миграционной сфере из РФ массово депортировали мигрантов, а в 2025-м ситуация резко изменилась. Сейчас Кремль сделал ставку на отправку их на войну в Украине.

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Как началась охота на ведьм

После теракта в красногорском "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, в результате которого погибли 145 человек и более 550 были ранены, в России произошел всплеск ксенофобских и антимигрантских настроений.

Водители-мигранты, работающие в службах такси, столкнулись с отказом клиентов ехать с этническими таджиками из-за их национальности. В Москве работников кафе таджикского происхождения стали оскорблять и нападать на них.

В Волгограде, Москве и ряде других городов РФ прошли антимигрантские рейды полиции. Причем настолько масштабные, что сотрудники сферы ЖКХ просили коллег из Таджикистана и Узбекистана не выходить на улицу, чтобы не стать жертвами.

В Благовещенске неизвестные подожгли торговый павильон, принадлежавший мигрантам, а в Калуге группа молодчиков избила на улице трех граждан Таджикистана.

В Санкт-Петербурге прошла операция "Антимигрант", в ходе которой происходили массовые задержания и депортация иностранцев. Пострадали и пассажиры из Кыргызстана и Таджикистана, которых в московском аэропорту "Шереметьево" задержали и избили.

Также в ряде регионов РФ были введены ограничения на виды трудовой деятельности, которыми могут заниматься мигранты. То есть все это делалось по отмашке сверху.

Новый поворот

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет в прошлом году и вовсе выступил с предложением запретить въезд новых иммигрантов до окончания вторжения России в Украину. Однако власть решила поступить иначе: их стали использовать в качестве пушечного мяса для отправки на войну. В качестве подготовки ужесточили учет мигрантов, а затем начали отлавливать тех, кто уже получил гражданство РФ, но не встал на воинский учет. Но не только их.

Уже в мае прошлого года в зоне боевых действий на территории Украины воины ВСУ стали брать в плен солдат РОВ из Азии. Например, гражданина Кыргызстана Алисира Турсунова.

56-летнего мигранта российские силовики похитили прямо на улице в Рязани во время одной из облав. Его посадили в "обезьянник" и несколько дней не давали ни еды, ни воды. Затем мужчину, уже мало понимающего, что происходит, отвезли в военкомат, где заставили подписать контракт с ВС РФ, который он даже не мог прочитать.

Тем временем в России уже нормальной практикой стало при выдаче паспорта гражданина РФ присутствие сотрудников военкомата.

За четыре месяца 2025 года из России было депортировано немногим более 19 тысяч мигрантов преимущественно из стран Средней Азии.

Главной причиной снижения числа депортированных там называют отсрочку, предоставляемую Кремлем для нелегалов каждые четыре месяца. Последний раз такой указ был подписан Путиным 29 апреля, еще на пять месяцев уменьшив возможности силовиков по "наведению порядка" в миграционной сфере.

Российские правозащитники сообщают, что сейчас мигрантов массово заставляют подписывать контракт с МО РФ – именно с этим связано снижение темпов депортации.

А председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 20 мая 2025 года заявил, что военное следственное управление СК вместе с МВД и Росгвардией полным ходом "отлавливает" получивших гражданство России мигрантов, которые не встали на воинский учет. По его словам, из 80 тысяч задержанных 20 тысяч уже "отправлены на специальную военную операцию".

"Фактически нехватку людского ресурса, падение уровня добровольной мобилизации, не обеспечивающей компенсацию потерь, и тем более прирост численности российских оккупационных войск решают репрессивными методами в среде наименее защищенной части российского населения – мигрантов", – говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в мае российские силовики "значительно интенсифицировали сбор людского ресурса".

"А как же иначе: летнее наступление на носу, а ежемесячные показатели мобилизации не радуют. Кроме того, привлечение именно мигрантов в российские оккупационные войска позволяет решать множество внутренних финансовых проблем. Например, если мигрант гибнет в Украине, его списывают как без вести пропавшего, а полагающиеся выплаты его семья так никогда и не получит. Экономия!" – поделился Коваленко.

Таким образом, на сегодняшний день Россия для трудовых мигрантов, приезжающих заработать или за лучшей жизнью, превращается в черную дыру с довольно высокими рисками оказаться на поле боя где-нибудь под Покровском или Купянском – со всеми вытекающими отсюда последствиями.