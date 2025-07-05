В России растет спрос на переводчиков для рабочих из КНДР – ЦПД

В России резко вырос спрос на переводчиков с северокорейского диалекта корейского языка, что связано с острой нехваткой рабочей силы из-за войны против Украины. Российские компании пытаются привлечь как можно больше трудовых мигрантов из КНДР.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. В частности, строительные компании Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов открыто ищут переводчиков, которые бы помогали гражданам Северной Кореи адаптироваться к работе и быту в РФ. В вакансиях прямо указано, что эти специалисты должны способствовать коммуникации с северокорейскими рабочими на стройплощадках.

Центр противодействия дезинформации ранее уже указывал на "катастрофическую нехватку кадров" в "гражданских" секторах российской экономики. Из-за мобилизации и переориентации ресурсов на войну в Украине многие работники ушли в ВС РФ и оборонную промышленность, а строительная отрасль оказалась на грани коллапса – компании банкротятся, проекты останавливаются.

"В строительстве кризис глубочайший: российские застройщики банкротятся, проекты останавливаются, а работать некому. Теперь этот пробел пытаются заполнить ресурсами из "дружественных" тоталитарных режимов", – отметили в ЦПИ.

КНДР уже давно используется Россией как политический, военный и экономический партнер, источник оружия, боеприпасов и человеческого ресурса, а теперь – и как поставщик дешевой рабочей силы.

В ЦПИ объяснили, что массовое привлечение трудовых мигрантов из Северной Кореи показывает отношение российских властей к людям как к "товару". Пока режим диктатора Владимира Путина инвестирует в трудовой импорт, собственных граждан заставляют идти на фронт, а доступ к качественному образованию и развитию только сужается.

"Власть РФ все четче демонстрирует: она заинтересована не в развитии людей, а в использовании их как ресурса: своих – на фронте, чужих – на строительстве", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея планирует утроить количество своих войск, которые воюют на стороне России против Украины. В ближайшие месяцы Пхеньян может направить в Курскую область еще от 25 тыс. до 30 тыс. своих военных в дополнение к 11 тысячам, отправленным ранее.

Также власти КНДР хотят отправить в дружественную ей Россию 25 тысяч своих граждан. Они будут помогать стране-террористу на производстве знаменитых "Шахедов".

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