В России хотят открыть 15 новых военных вузов до 2034 года: в ЦПД объяснили, что стоит за планами

В России планируют открыть 15 новых высших учебных заведений до 2034 года. Однако, вместо получения гражданского образования студенты будут изучать военные специальности.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Там добавили, что таким образом руководство Кремля поощряет молодежь связать свою жизнь с войной.

"До 2034 года в РФ откроют 15 новых высших военных учебных заведений. Два из них – уже до конца этого года. Основное внимание там будут уделять изучению опыта войны против Украины", – говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что соответствующее решение является частью системной политики страны-агрессора, направленной на тотальную милитаризацию образования и наращивание вооруженных сил. Российские власти целенаправленно ограничивают молодежь в возможности получить высшее гражданское образование, одновременно активно поощряя к военной службе и получению боевых специальностей.

Таким образом путинский режим навязывает молодому поколению военную карьеру как основной жизненный путь. Москва снова демонстрирует свое нежелание заканчивать войну против Украины и готовится к дальнейшим агрессивным военным действиям. Молодежь в России сознательно готовят к жизни в условиях постоянной войны, которая, по мнению кремлевской власти, является неотъемлемой частью существования государства.

Напомним, ранее в России заговорили о необходимости введения в школах "военной подготовки", причем даже не в старших классах, а начиная с пятого. То есть речь идет о детях, которым всего по 10-11 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ стремительно растет дефицит квалифицированных работников – более 2,6 млн человек уже не хватает в ключевых отраслях. Причиной стала милитаризация экономики, мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика Кремля, ведущая страну к социально-экономическому кризису.

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