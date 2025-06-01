Зарплат нет - работать некому: мобилизационная политика Кремля уничтожает рынок труда

В России стремительно растет дефицит квалифицированных работников - более 2,6 миллиона человек уже не хватает в ключевых отраслях, в частности в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Причиной стала милитаризация экономики, мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика Кремля, ведущая страну к социально-экономическому кризису.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ). На фоне затяжной войны и международной изоляции российская экономика все больше теряет устойчивость.

Ставка Кремля на милитаризацию производства и ручное управление финансами создает ложную иллюзию стабильности, тогда как ключевые показатели демонстрируют системную деградацию. Особенно острой стала ситуация на рынке труда, где сочетание мобилизации, эмиграции и слабой кадровой политики создали опасную пропасть, к которой страна неуклонно приближается.

В первом квартале 2025 года темпы роста заработных плат для новых работников в России замедлились до 2,2% - вдвое меньше, чем в прошлом году. При этом рост доходов ощутим только в оборонном секторе и импортозамещении, остальная экономика остается фактически в "замороженном" состоянии. Пенсионеры, бюджетники и работники невоенных сфер получают лишь инфляционные индексации, которые не компенсируют падение покупательной способности.

Даже в условиях общего кадрового дефицита, который должен был бы повышать зарплаты, работодатели вынуждены переходить к антикризисным мерам: снижение оплаты, сокращение штатов, отпуска за свой счет. Показательный пример - стратегический завод "Ростсельмаш", который неожиданно отправил в отпуск 15 тысяч работников.

Текущая экономическая модель России держится на экспорте сырья и государственном субсидировании. Но в случае падения доходов от энергоносителей или исчерпания резервов, Кремль не сможет и дальше удерживать систему. Социально-экономическое напряжение растет, а расходы на войну лишь ускоряют истощение внутренних ресурсов.

По данным украинской разведки, в России кадровый дефицит уже достиг 2,6 миллиона человек и в ближайшие годы может вырасти до 4 миллионов. Особенно не хватает квалифицированных работников в промышленности, транспорте и агросекторе. Причины кризиса - многофакторные:

массовая мобилизация и эмиграция: до 1,1 млн человек покинули страну, среди них инженеры, ИТ-специалисты, врачи;

демографическая яма 1990-х: спад рождаемости привел к нехватке молодой рабочей силы;

отсутствие системного профобразования: особенно в технических специальностях;

низкая привлекательность работы в базовых секторах из-за условий труда и зарплаты;

неэффективная ставка на дешевую миграцию вместо автоматизации производства.

Уже сейчас промышленность потеряла до трети персонала (391 тыс. работников), торговля требует более 347 тыс. человек, транспорт - 200 тыс. водителей, а агросектор находится в критическом состоянии с нехваткой кадров в 35%. Попытки удержать людей повышением зарплат на 10-15% не дали желаемого эффекта - люди не готовы работать в условиях риска мобилизации и нестабильности.

Реакция Кремля - точечные льготы для бизнеса, привлечение мигрантов и мобилизация новых групп населения, выглядит скорее как попытка выиграть время, а не решить проблему. Без системной кадровой политики, инвестиций в профобразование и адаптацию рабочих мест, РФ не сможет удержать жизнеспособность экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россиянам прогнозируют наступление банковского кризиса. Интересно и то, что неутешительные прогнозы сразу по трем сценариям представили аналитики, которые считаются близкими к власти РФ.

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