В РФ разбился вертолёт: пилот не смог выбраться. Фото

В субботу, 18 июля, на территории страны-агрессора разбился вертолёт Ми-2. Авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, недалеко от станицы Калининской.

Видео дня

Известно, что пилот вертолёта не смог выбраться из кабины и погиб. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Что известно

По имеющейся информации, авария произошла примерно в двух километрах от станицы Калининской, недалеко от её западной окраины. Во время обработки сельскохозяйственных полей там потерпел крушение вертолёт Ми-2 сельскохозяйственного назначения.

"В результате аварии погиб пилот воздушного судна", – говорится в сообщении.

После авиакатастрофы на борту вспыхнул пожар, охвативший около 20 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать возгорание.

В настоящее время правоохранительные органы и профильные специалисты устанавливают все обстоятельства и причины авиакатастрофы. По факту падения воздушного судна возбуждено уголовное дело.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в том же Краснодарском крае в конце июня. Тогда также вертолет упал в районе новой трассы, ведущей из Кубани в направлении Крымского моста, во время выполнения сельскохозяйственных работ. Пилот, находившийся на борту, погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение. Связь с бортом была потеряна над оккупированным Крымом. Впоследствии стало известно о 29 погибших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!