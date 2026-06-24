В России разбился вертолёт Ми-2: пилоту спастись не удалось

В Краснодарском крае России произошла авиакатастрофа с участием вертолета Ми-2. Во время выполнения сельскохозяйственных работ воздушное судно упало вблизи населенного пункта.

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Пилот, находившийся на борту, погиб. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Обстоятельства катастрофы

По предварительной информации, вертолёт Ми-2 потерпел крушение во время выполнения сельхозработ на территории Краснодарского края. В момент падения на борту находился один человек – пилот.

Место падения зафиксировано в районе новой трассы, ведущей из Кубани в направлении Крымского моста. По данным Главного управления МЧС РФ, разрушений на земле в результате инцидента не выявлено.

Позже в Единой диспетчерской службе Славянского района подтвердили гибель пилота.

Что известно о вертолете Ми-2

Ми-2 (по классификации НАТО – Hoplite) – советский многоцелевой вертолёт, разработанный в 1960-х годах в конструкторском бюро Миля. Машина широко использовалась как в гражданской, так и в военной сферах.

Вертолёт имеет цельнометаллическую конструкцию и характерную компоновку с двигателями в верхней части фюзеляжа. В салоне может размещаться до восьми пассажиров.

Ми-2 применялся в различных конфликтах и операциях по всему миру, в частности в качестве боевой и вспомогательной авиатехники. Его использовали во время войны в Афганистане, ближневосточных конфликтов, а также в ряде гуманитарных и спасательных операций, в частности при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение. Связь с бортом была потеряна над оккупированным Крымом. Впоследствии стало известно о 29 погибших.

До этого Россия потеряла ещё один самолёт подобной модели. Вместе с самолётом был уничтожен также и экипаж. Впоследствии стало известно о потере врагом ещё одного истребителя, Су-30.

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