В районе российской авиабазы 'Оленья' разгорелся масштабный пожар: сообщают о прилетах. Видео

В России пожаловались на "бавовну" в Мурманской области. В районе военной авиабазы "Оленья", откуда для ударов по Украине взлетают стратегические бомбардировщики ВС РФ, вспыхнул мощный пожар, местные жители слышали множество взрывов.

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Также что-то сильно горит на авиабазе "Белая" Иркутской области, там также базируются бомбардировщикики Ту-95 и Ту-22М3, о взрывах в районе авиабазы "Дягилево" говорят и в Рязанской области. Об этом пишут местные паблики, а источники OBOZ.UA сообщают о спецоперации СБУ и поражении более 40 самолетов.

По данным одного из мурманских изданий, в поселке Высокий Оленегорского района днем 1 июня вспыхнул мощный пожар.

"В Оленегорском районе сейчас виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорят и о звуках взрывов. Что это так горит?" – вопрошали местные журналисты.

В это время в поселке была объявлена "опасность прилета БпЛА". РосСМИ также констатировали, что "черный дым идет со стороны аэродрома", а "местные жители сообщают об отключениях света, звуках взрывов и дронов".

Также очевидцы заявляют, что "дроны взлетают с КАМАЗа" с заправки под Оленегорском. Всего россияне насчитали шесть фур, подъехавших поближе к авиабазам – после чего с них полетели беспилотники. Водители, утверждают в РФ, "не знали, что они везут". Одного из них якобы задержали российские силовики.

Недалеко от Оленегорска, уточнили в ряде пабликов, находится военный аэродром "Оленья", где базируются стратегические бомбардировщики. Именно оттуда российские самолеты часто взлетают для нанесения ударов по Украине.

Также в сети появились сообщения о пожаре на авиабазе "Белая" Иркутской области, где базируются бомбардировщики ТУ-95 и бомбардировщики ТУ-22М3. Такое сообщение, в частности, обнародовал канал Exilenova+.

Источники OBOZ.UA утверждают, что эти взрывы и пожары связаны с продолжающейся масштабной спецоперацией "Паутина", направленной на уничтожение вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Известно о поражении дронами СБУ более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. По предварительным подсчетам, врагу нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

Поражения подтверждают и сами оккупанты. Так, один из военнослужащих записал с "Оленьи" "кружочек", на котором показал, как горят российские бомбардировщики.

"Тут п*зда", – лаконично охарактеризовал ситуацию россиянин.

Отдельные местные СМИ в Рязанской области начали сообщать об атаке на авиабазу "Дягилево", на которой также базируются стратегические российские бомбардировщики. Там местные слышали по меньшей мере 10 взрывов.

А в Ивановской области, по предварительным данным, под ударом мог оказаться аэродром ВКС РФ "Иваново-Северный", который может принимать большие борта, в частности А-50. Там местные также сообщают о дронах и взрывах.

Интересно, что ранее в этот день связанный с российскими ВКС Z-блогер Fighterbomber поздравлял с Днем военно-транспортной авиации России. А СБУ к "празднику" прислала российским оккупантам "подарки". По данным источников OBOZ.UA, их получили российские авиабазы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

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