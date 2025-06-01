В Брянской области обвалился мост, под которым проезжал поезд: подозревают спланированный взрыв, есть погибшие. Фото и видео

В российской Брянской области произошел обвал автомобильного моста. Это произошло как раз в момент, когда под ним проезжал пассажирский поезд.

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По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 30 человек, трое из них погибли. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

На кадрах, которые активно распространяют в соцсетях, видны обломки моста, упавшие на пути, и поврежденный поезд.

По официальной версии сход поезда с рельсов на федеральной трассе перед поселком Выгоничи в Брянской области произошел из-за обрушения моста из-за вмешательства в работу транспорта. Однако в сети распространяется информация, что среди основных версий - спланированный взрыв.

На месте работают экстренные службы, а количество пострадавших может возрасти. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 мая в Иркутской области России вспыхнул масштабный пожар в локомотивном депо. Инцидент произошел в городе Тайшет, там пламя охватило площадь в 2 тысячи квадратных метров.

А в российском Санкт-Петербурге в ночь на 29 мая произошел масштабный пожар на территории Центра микросистемотехники завода "Авангард", поставляющего продукцию для ВПК. Перед этим местные жители слышали взрывы.

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