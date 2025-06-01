В Курской области также обвалился железнодорожный мост: поезд упал на автодорогу. Фото

В России 1 июня рухнул второй за сутки мост. После обрушения автомобильного путепровода в Брянской области похожее происшествие случилось на Курщине.

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В Железногорском районе обвалился железнодорожный мост, по которому следовал грузовой состав, часть поезда рухнула на трассу, пострадал машинист. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам чиновника, ЧП произошло ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива.

"Произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", – заявил Хинштейн.

В отличие от Брянской области, где местные власти заявили о погибших и десятках пострадавших, на Курщине, похоже, пострадал только один человек.

"По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", – заявил Хинштейн.

Он добавил, что проходящая под рухнувшим мостом дорога сейчас перекрыта, водителям предлагают ехать в объезд.

О причинах обрушения местные власти пока ничего не заявляли, ограничившись уверениями в том, что они "будут установлены".

"Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", – заявил губернатор Курской области.

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области обвалился мост, под которым проезжал поезд. По состоянию на 8 часов утра местные власти заявляли о семи погибших и около 70 пострадавших.

Официальных заявлений о причинах крушения к этому часу не было. Пропагандисты же, после первых сообщений о "перегрузе" путепровода начали разгонять версию с "умышленным подрывом", о "незаконном вмешательстве в работу железной дороги" заявили и в РЖД. При этом еще две недели назад движение на рухнувшем сегодня мосту ограничили на период с 20 мая по 20 июня – без пояснения причин, но с формулировкой, что это необходимо для "обеспечения безопасности движения".

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