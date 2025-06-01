УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Курской области также обвалился железнодорожный мост: поезд упал на автодорогу. Фото

Лилия Рагуцкая
Новости России
2 минуты
855
В Курской области также обвалился железнодорожный мост: поезд упал на автодорогу. Фото

В  России 1 июня рухнул второй за сутки мост. После обрушения автомобильного путепровода в Брянской области похожее происшествие случилось на Курщине.

Видео дня

В Железногорском районе обвалился железнодорожный мост, по которому следовал грузовой состав, часть поезда рухнула на трассу, пострадал машинист. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В Курской области также обвалился железнодорожный мост: поезд упал на автодорогу. Фото

По словам чиновника, ЧП произошло ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива.

"Произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", – заявил Хинштейн.

В Курской области также обвалился железнодорожный мост: поезд упал на автодорогу. Фото

В отличие от Брянской области, где местные власти заявили о погибших и десятках пострадавших, на Курщине, похоже, пострадал только один человек.

"По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", – заявил Хинштейн.

В Курской области также обвалился железнодорожный мост: поезд упал на автодорогу. Фото

Он добавил, что проходящая под рухнувшим мостом дорога сейчас перекрыта, водителям предлагают ехать в объезд.

О причинах обрушения местные власти пока ничего не заявляли, ограничившись уверениями в том, что они "будут установлены".

В Курской области также обвалился железнодорожный мост: поезд упал на автодорогу. Фото

"Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", – заявил губернатор Курской области.

В Курской области также обвалился железнодорожный мост: поезд упал на автодорогу. Фото

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области обвалился мост, под которым проезжал поезд. По состоянию на 8 часов утра местные власти заявляли о семи погибших и около 70 пострадавших.

Официальных заявлений о причинах крушения к этому часу не было. Пропагандисты же, после первых сообщений о "перегрузе" путепровода начали разгонять версию с "умышленным подрывом", о "незаконном вмешательстве в работу железной дороги" заявили и в РЖД.  При этом еще две недели назад движение на рухнувшем сегодня мосту ограничили на период с 20 мая по 20 июня – без пояснения причин, но с формулировкой, что это необходимо для "обеспечения безопасности движения".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!