В Мурманске неизвестный открыл стрельбу по окнам и автомобилям: мужчину ликвидировали. Видео

В российском Мурманске вечером в воскресенье, 30 марта, неизвестный мужчина поднялся на крышу 14-этажного дома и открыл стрельбу по припаркованным во дворе авто. Спецназ страны-агрессора, по неподтвержденным данным, ликвидировал стрелка.

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Также мужчина вел огонь по окнам в доме. Об этом пишут российские пропагандистские издания. Отмечается, что стрелок вел огонь 1,5 часа и полиция оказалась не способна остановить его.

Инцидент произошел в доме №10 на Кольском проспекте. Со слов россиян, пули от выстрелов попали в окна домов, расположенных напротив места стрельбы. Со слов местных жителей, неизвестный также целился в полицейских, разбил стекла автомобилей.

На место приехали сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" Росгвардии. Взять штурмом крышу сразу не смогли якобы из-за того, что входы были заблокированы колючей проволокой.

РосСМИ писали, что спустя почти два часа после начала стрельбы подозреваемый был ликвидирован снайперами. Однако позже появилась информация о том, что он жив, но тяжело ранен. Мужчину задержали, врачи пытаются спасти ему жизнь.

"Сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка, который ранее открыл беспорядочную стрельбу", — сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

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