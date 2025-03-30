В России масштабная кибератака на сервис для водителей грузовиков 'Платон': известны детали

В России заявили о масштабном киберударе по сервису для водителей грузовиков "Платон". Сайт сервиса и не работает по всей территории страны-агрессора, водители массово жалуются, что фуры стоят.

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Как сообщают российские СМИ, работа сервиса была нарушена в результате масштабной хакерской атаки 28 марта. На своих страницах в сосетях "Платон" в пятницу заявил о "кибератаке на провайдера связи", совершаемой "второй день подряд".

"К сожалению, второй день подряд ведется массированная атака на провайдера связи, в этой связи наблюдаются перебои с доступом к нашим ресурсам в ряде пользователей", – говорится в сообщении сервиса.

Между тем, российские водители грузовиков массово жалуются на сбои в работе системы.

"Сайт и "личный кабинет" не работают с самого утра по всей России. Маршрутные карты не оформляются. Фуры стоят", – сообщил местным СМИ один из водителей.

По данным сервиса Down Detector, количество жалоб на работу сервиса превысило более тысячи.

"Платон" – российская государственная система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу более 12 тонн.

Название "Платон" является сокращением от словосочетания "плата за тонны".

Источники OBOZ.UA отмечают, что доходы от системы направляются на содержание федеральных дорог и дорожной инфраструктуры, которые использует оккупационная армия РФ для совершения агрессии против Украины.