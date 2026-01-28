В Москве под видом религиозного форума попам РПЦ провели инструктаж, как 'продавать' войну своей пастве – ЦПД

В столице страны-агрессора РФ Москве состоялась масштабная конференция военного духовенства Русской православной церкви (РПЦ). Для обсуждения "духовных смыслов "СВО" там собрались более 500 военных священников.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Там отметили – под видом религиозного форума российским священникам фактически провели идеологический инструктаж.

Во время этого мероприятия обсуждали "служение в зоне боевых действий", "духовное обоснование войны" и "укрепление ценностей" среди военных. Духовенство собрали для координации единой линии – как "продавать" войну своей пастве.

"Присутствие на форуме многих представителей власти и награждение известной пропагандистки из МИДа рф марии захаровой ведомственной наградой рпц демонстрируют полное слияние церкви с государственным аппаратом", – сказано в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что РПЦ не является духовной институцией – это составляющая государственной пропагандистской машины РФ. Под прикрытием "православных ценностей" церковь принимает непосредственное участие в милитаризации российского общества и оправдывает войну псевдосакральными смыслами.

Как сообщал OBOZ.UA, предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, также известный как Владимир Гундяев, назвал кремлевского главаря Владимира Путина "настоящим православным вождем". По его убеждению, появление такого лидера является свидетельством "чуда Божьего".

