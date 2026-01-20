'Чудо божье': глава РПЦ назвал Путина 'православным вождем' и был высмеян в сети

На днях настоятель русской православной церкви патриарх Кирилл, также известный как Владимир Гундяев, назвал назвал назвал кремлевского главаря Владимира Путина "настоящим православным вождем". По его убеждению, появление такого лидера является свидетельством "чуда божьего".

Видео дня

Такое заявление клирика прозвучало во время его иорданской проповеди. Как только его цитата появилась в сети, реакция пользователей не заставила себя ждать.

"Мы дожили до того времени, когда главой нашего государства является православный, настоящий, не только по протоколу, а по внутренним убеждениям православный вождь Владимир Владимирович. Это, конечно, свидетельствует о том, что чудо божие произошло по молитвам святых угодников", – высказался глава РПЦ о российском диктаторе.

Эти высказывания стали предметом насмешек для читателей Telegram-каналов. В частности, один из пользователей назвал заявление Гундяева "дешевым анекдотом".

"Звучит как дешевый анекдот, когда один кгбшник называет другого кгбшника православным вождем", – отреагировал на слова патриарха один из пользователей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, главу Русской православной церкви Владимира Гундяева, известного как патриарх Кирилл, более полувека сопровождает женщина, которая фактически выполняет роль его гражданской жены. Несмотря на церковный запрет на брак для патриарха, эти отношения продолжались десятилетиями и тщательно скрывались от публики.

Также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении патриарху Русской православной церкви Владимиру Гундяеву (Кириллу). Злоумышленник поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины и "благословил" оккупантов на убийства украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!