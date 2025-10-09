В Липецкой области РФ разбился носитель 'Кинжалов' МиГ-31: что известно

В четверг, 9 октября, истребитель-перехватчик МиГ-31, который также является носителем "Кинжалов", разбился в Липецкой области (Россия). По предварительной информации, пилоты самолета катапультировались.

Видео дня

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что военный самолет потерпел катастрофу во время захода на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

"Это произошло около 19:20 (по киевскому времени. – Ред.). Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни пилотов нет. Пожар уже потушили", – заявили в ведомстве.

По данным СМИ, самолет не нес боекомплекта и упал в безлюдном районе.

Что известно о МиГ–31 и ракетах "Кинжал"

Впервые о "Кинжалах" мир услышал в 2018 году, когда президент РФ в очередной раз пытался напугать его самым мощным и новейшим оружием, которое способно прорывать все известные системы противоракетной обороны.

В 2024 году этот вид вооружения начали широко испытывать на мирных украинских городах. В результате этих атак погибли и пострадали тысячи гражданских и было разрушено огромное количество инфраструктуры.

Характеристики "Кинжалов"

Гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М Кинжал – это самые быстрые ракеты в российском арсенале, которые могут маневрировать в полете, а погрешность в попадании в цель составляет всего 1 метр.

Их длина – 7,2 м, диаметр – 1,2 м, размах стабилизационных крыльев – 1,6 м, а вес – 4,3 тонны. Из них масса боевой части составляет 500 кг.

Такие ракеты запускаются с ракетоносителей, например, с самолетов МиГ-31К (1 ракета), Ту-22М (4 ракеты) и Ту-160 (8 ракет). Их очень сложно сбивать, ведь после запуска "Кинжал" поднимается на 20 км, а затем падает на цель сверху. При заходе на цель он может разогнаться до 3-4 км в секунду.

Если ракету запускает МиГ-31, то максимальная дальность поражения составляет 2 тысячи км, а если Ту-22М – 3 тысячи.

Опасность "Кинжалов"

Из-за скорости и маневренности, как уже отмечалось, "Кинжал" очень трудно сбить системами ПВО. Кроме того, из-за того, что с момента подъема самолетов в воздух и запуска ракеты до поражения цели проходит невероятно мало времени, у людей есть считанные минуты, с момента объявления тревоги, чтобы спуститься в укрытие.

Долгое время считалось, что эти ракеты вообще сбить невозможно, однако с тех пор, как Украине передали американский зенитный ракетный комплекс Patriot, ситуация изменилась. Однако их все еще недостаточно, чтобы полностью закрыть небо, поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать предупреждения об опасности.

Точное количество самолетов МиГ-31, которые остались в России, неизвестно. Но оценки показывают, что на вооружении и хранении их могло быть более 250 единиц по состоянию на 2018 год, а в конце 2024 года Россия могла иметь около 130 таких самолетов на хранении, которые модернизируются. Точное количество боеспособных единиц меняется, учитывая потери в результате аварии и повреждения во время атак. Впрочем, с начала 2022 года, известно о потере не менее 5 МиГ-31 в результате авиаинцидентов.

Ранее сообщалось, что последние российские воздушные атаки по Украине свидетельствуют о том, что Москве удалось модифицировать свои баллистические и аэробаллистические ракеты. Речь идет об "Искандер-М", которые враг запускает с наземных передвижных комплексов, и "Кинжалы", запускаемые с истребителей МиГ-31К.

Напомним, что в сентябре 2025 года украинские силы противовоздушной обороны сбили более 10 тысяч воздушных целей армии РФ. Больше всего было уничтожено дронов, в частности разведывательных и ударных, а также немало ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября около 16:00 российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины и Киевщины. В результате обстрела были поражены важные объекты, что привело к масштабной аварии в сети и отключению электроснабжения для 307 тыс. потребителей в нескольких районах области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!