В Кремле заявили о разговоре Путина с Си Цзиньпином: о чем лидер Китая договорился с диктатором

В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин в четверг, 19 июня, провел телефонный разговор з главой Китай Си Цзиньпин. Они обсуждали эскалацию на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

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О деталях рассказал помощник диктатора РФ Юрий Ушаков, передают российские пропагандистские издания. По его словам, Путин и Си договорились о полноформатной встрече 2 сентября в Пекине, а до этого планируют встретиться на саммите ШОС в Китае в конце августа – начале сентября.

Ушаков заявил, что Путин сказал Си Цзиньпину о "готовности России осуществлять посреднические усилия по Ирану". По его словам, страны "решительно осуждают действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и другие нормы международного права".

"И Москва, и Пекин принципиально убеждены, что нет военного решения текущей ситуации и вопросов, связанных с ядерной программой Ирана. Это решение должно быть достигнуто исключительно политическими и дипломатическими средствами", – добавил Ушаков.

Он также рассказал, что Путин проинформировал Си о своих последних "международных контактах", а именно о телефонных разговорах с "ключевыми игроками в контексте израильско-иранского противостояния".

Кроме того, они обсудили итоги саммита G7 в Канаде.

Напомним, что 18 июня Путин сделал новые заявления относительно конфликта между Израилем и Ираном. Он предложил "всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом".

Накануне президент США Дональд Трамп приструнил российского диктатора, который предложил посредничество между Ираном и Израилем. Американский лидер посоветовал ему разобраться в собственном конфликте с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в военной разведке Британии считают, что новый этап конфликта между Израилем и Ираном создает для России как возможности, так и вызовы. В эскалации между странами Москва видит для себя выгоду в том, что внимание мира будет смещено с войны в Украине.

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