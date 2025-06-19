Кремль видит выгоду, но: разведка Британии оценила, какие последствия для России будет иметь эскалация между Израилем и Ираном

В военной разведке Британии считают, что новый этап конфликта между Израилем и Ираном создает для России как возможности, так и вызовы. В эскалации между странами Москва видит для себя выгоду.

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Об этом говорится в сообщении, обнародованном 19 июня британским Министерством обороны. В британской разведке убеждены, что Россия почти наверняка видит определенную выгоду в этом конфликте, поскольку он отвлекает международное внимание от ее войны против Украины.

Однако обострение между Ираном и Израилем, вероятно, негативно повлияет на будущие иранские военные поставки в Россию.

Отмечается, что соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, подписанное в январе 2025 года, охватывает сотрудничество в ряде сфер, включая оборону и безопасность, но не содержит пункта о взаимной обороне. Это контрастирует с соглашениями России, заключенными как с Северной Кореей, так и с Беларусью.

В ведомстве напомнили, что РФ получила от Ирана значительное количество ударных дронов. Кроме того, Тегеран существенно поспособствовал созданию производства таких дронов на территории РФ, а также предоставил баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы.

"Иран поставил значительное количество беспилотных летательных аппаратов, оказал значительную поддержку российскому производству БПЛА, а также поставил баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы в поддержку полномасштабного вторжения России в Украину", – отметили в британской разведке и добавили, что при этом РФ не имеет никаких официальных обязательств предоставлять Ирану какую-либо военную помощь в его конфликте с Израилем.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин сделал новые заявления относительно конфликта между Израилем и Ираном. Он предложил "всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом".

Накануне президент США Дональд Трамп приструнил российского диктатора, который предложил посредничество между Ираном и Израилем. Американский лидер посоветовал ему разобраться в собственном конфликте с Украиной.

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