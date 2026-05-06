В Кремле возник конфликт, похожий на противостояние вокруг Ельцина в 1996 году – WP

В российских властных кругах нарастает напряжение между различными группами влияния, все больше напоминающее политическую борьбу 1996 года вокруг Бориса Ельцина. На фоне войны против Украины, экономического давления и внутренних репрессий в Кремле якобы формируются трещины между ключевыми фракциями.

Некоторые представители российской системы уже открыто или скрыто выражают недовольство действиями власти. Об этом пишет The Washington Post.

Одним из символов новых расколов стал Илья Ремесло – юрист и бывший прокремлевский пропагандист, который долгое время работал против оппозиции.

В марте он публично заявил, что Владимир Путин должен уйти в отставку и предстать перед ответственностью как "военный преступник и вор". После этого он был задержан, однако уже через 30 дней освобожден – нетипичный шаг для системы, которая обычно жестко наказывает критиков.

После освобождения Ремесло заявил, что не покинет Россию и продолжит политическую деятельность, на этот раз уже против президента.

По словам Ремесло и отдельных собеседников журналистов, в Кремле растет внутреннее противостояние, связанное с войной против Украины, ухудшением экономики и усилением контроля над обществом, в частности в интернете.

Речь идет о конфликте между администрацией президента и силовыми структурами, в частности ФСБ, которые имеют разные подходы к управлению страной.

Одни фракции, по этим оценкам, делают ставку на технологический контроль и политическое администрирование, другие – на жесткое усиление репрессий и силовые методы.

Ремесло в комментариях заявляет, что часть системы уже якобы начинает работать против Путина, а ситуация напоминает финальный период существования Советского Союза.

Он также утверждает, что в элитах накапливается разочарование, а война против Украины и ее затягивание только усиливают внутреннее напряжение.

Отдельные российские источники и эксперты, упомянутые в материале, также говорят о росте критики экономической политики и ограничений в сфере интернета.

По оценкам собеседников, ключевое противостояние разворачивается между администрацией президента и ФСБ.

Администрация, в частности группа под руководством Сергея Кириенко, якобы делает ставку на управление политическими процессами через технологии и контроль информационного пространства. Зато силовой блок, как утверждается, настаивает на жестком закручивании гаек.

Некоторые советники Путина при этом считают, что чрезмерные ограничения могут только усиливать недовольство в обществе.

На фоне войны против Украины и атак дронов по территории России, как отмечается, в обществе растет тревога.

Дополнительно сообщается об усилении мер безопасности вокруг самого Путина, включая ограничение доступа к информации и усиленный контроль за людьми из его окружения.

Отдельные источники также указывают на усиление работы спецслужб после ряда инцидентов и внутренних угроз.

Напомним, ранее в американском Институте изучении войны заявили, что несмотря на украинские удары по территории России, Владимир Путин до сих пор настаивает на проведении парада по случаю 9 мая. Это свидетельствует о его отказе осознать то, что Украина вернула войну в страну-агрессора.

