В России после украинских атак усилили охрану пропагандистов: стали известны подробности

В России увеличили количество военных и пропагандистов, находящихся под охраной. К многим теперь приставлены сотрудники Росгвардии.

Видео дня

Такие меры были приняты после украинских атак на российских пропагандистов. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно

Российские силовики усилили охрану военных и пропагандистов на фоне украинских атак. Так, к многим теперь приставлены сотрудники Росгвардии. В частности, в настоящее время Росгвардия сопровождает практически всех телеруководителей. Отмечается, что не все довольны такими мерами, поскольку, помимо заботы о безопасности, это предполагает и постоянное слежение за ними со стороны силовиков.

Сотрудник одного из российских федеральных каналов рассказал СМИ, что недавно глава Росгвардии Виктор Золотов посоветовал его начальству обзавестись охраной.

Рекомендация усилить охрану касается не только руководителей, но и телеведущих.

Еще один источник отметил, что первых лиц российских каналов и раньше могла сопровождать охрана, подчиненная Росгвардии, однако сейчас меры безопасности стали еще более масштабными.

В целом усиление охраны пропагандистов началось уже в первые месяцы полномасштабной войны. Но тогда ее приставляли только к самым известным из них.

Кто ещё находится под охраной

Один из собеседников СМИ некоторое время назад видел Илью Медведева, сына заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, в сопровождении большого количества сотрудников ФСО. Кроме того, перед его приездом они тщательно все обыскивали.

Также один собеседник случайно стал свидетелем того, как в Москву прилетали внуки президента Азербайджана Ильхама Алиева. В аэропорту их встречали не менее 10 сотрудников ФСО. По словам собеседника, раньше в таких случаях охраны было бы значительно меньше.

В августе 2022 года, сразу после убийства Дарьи Дугиной, Маргарита Симоньян написала, что "теперь всегда передвигается с охраной", связав это с "весенними попытками покушения".

В июле 2023 года, после убийства террориста Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина и заявления ФСБ о предотвращении покушения на Симоньян, было замечено, что на пляже под Сочи её сопровождали шесть человек, похожих на охрану.

В сентябре 2022 года сообщалось, что виллу гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в Коктебеле будут охранять. При этом Киселева охраняли сотрудники ФСБ.

С начала войны российский диктатор Владимир Путин четыре раза увеличивал численность центрального аппарата ФСО. Последнее увеличение произошло на этой неделе, и теперь служба насчитывает 812 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российский пропагандист Виктор Баранец эмоционально отреагировал на вопрос слушателя о неспособности российской ПВО защищать города от украинских беспилотников. В эфире он фактически признал, что у российской армии нет эффективного способа противодействия таким атакам, хотя она ищет его уже несколько лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!