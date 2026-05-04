В РФ суд признал виновным пророссийского блогера и представителя оккупационной администрации Донбасса, который поддерживал агрессию Москвы против Украины. Речь идет о 54-летнем z-блогере и так называемом "депутате ДНР" Александре Васьковском, которого наказали за "дискредитацию армии" после критических публикаций в Telegram-канале.

Об этом сообщил "Хочу к своим". По данным проекта, решение принял суд в Санкт-Петербурге, признав Васьковского виновным и назначив ему штраф в размере 30 тысяч рублей (около 17500 грн).

За что наказали

Основанием для дела стали сообщения Васьковского в соцсети, где он открыто критиковал ситуацию на временно оккупированных территориях и действия российских властей и армии. В частности, он обвинял оккупационные структуры на Донбассе в коррупции и эксплуатации местного населения, заявлял, что российская армия "воюет за интересы олигархов", а также писал, что российские военнопленные "не имеют ценности для государства".

Российские силовики расценили эти высказывания как "формирующие негативный образ власти" и дискредитирующие вооруженные силы РФ. На суде Васьковский пытался апеллировать к свободе слова, однако это не повлияло на решение.

Ирония судьбы

История Васьковского показательна тем, чтопредатель, который годами поддерживал российскую агрессию и политический проект на оккупированных украинских территориях, сам стал жертвой этой же системы. Ключевые нарративы российской пропаганды – "защита свободы" и "справедливый порядок" — противоречат реальной практике.

"Реальность демонстрирует другое: даже верное служение системе не гарантирует безопасности тем, кто ей служит - любая критика наказывается", – отметили в проекте "Хочу к своим".

Этот случай стал еще одним примером того, что в РФ не допускают инакомыслия даже среди тех, кто ранее поддерживал российскую власть.

"Сегодня ты поддерживаешь ее, а завтра можешь оказаться под так называемым следствием, а потом – за решеткой. Но российская пропаганда молчит об этом", – отметили в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, россиян штрафуют даже за лайки под видео на YouTube. Его обвинили в том, что он "дискредитировал армию", лайкая видео так называемых иноагентов.

