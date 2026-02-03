В российском Белгороде после взрывов произошел блэкаут: что известно. Фото и видео

В Белгороде и Белгородском округе (РФ) вечером 3 февраля прогремели взрывы, после чего произошло масштабное отключение света. Местные власти пожаловались на обстрел со стороны ВСУ.

Тревога на Белгородщине прозвучала около 19:00 вторника. Пропагандистские паблики писали о "хлопках".

Вскоре губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные "нанесли ракетные удары" и признал результативность атаки. "Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. Все оперативные службы работают на местах", – сообщил чиновник в социальной сети.

Местные Telegram-каналы заявляли, что в Белгороде и частично в Белгородской области наступил блэкаут. Пропали электричество, водоснабжение, наблюдались проблемы со связью. Жители выстроились в большие очереди на заправках, чтобы закупиться горючим.

"Белоблводоканал" информировал, что обесточены все водозаборы в облцентре, насосная станция, питающая Харгору, а также "некоторые объекты водоотведения".

Похожие проблемы были в Ракитянском, Краснояружском, Яковлевском округах, а также в Шебекино с Масловой Пристанью.

Гладков созвал заседание оперативного штаба, после которого отчитался, что генераторы подключают на социальных объектах и объектах энергетики, в первую очередь системах водоснабжения и водоотведения.

По некоторым данным, под удар попали две электроподстанции: "Фрунзенская" и "Белгород". Официально местные власти не сообщали, какие конкретно объекты пострадали в ходе обстрела.

Как писал OBOZ.UA, недавно защитники Украины впервые уничтожили вражескую ТОС-1А "Солнцепек" непосредственно на территории России – в Белгородской области. Эту дорогую и опасную огнеметную систему превратили в металлолом FPV-дроны ВСУ.

