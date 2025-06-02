Уничтожено по меньшей мере 13 самолетов, повреждено – еще больше: в России устроили "облавы" на фуры после феерической операции СБУ. Видео

На четырех авиабазах в России, которые 1 июня попали под атаку дронов СБУ, полностью уничтожено по меньшей мере 13 самолетов. В то же время в стране-агрессоре устроили проверки грузовиков после того, как стало известно, что украинские беспилотники по военной авиации запускались именно из фур.

Видео дня

Россияне опубликовали в сети ряд свежих видео. На них – горящие самолеты, которые местные МЧСники долго не могли потушить, а также пробки на дорогах.

"Вот один самолет догорает один. И таких еще семь штук. Сейчас водой заправлюсь и поеду еще один самолет дотушивать", – заявил на видео российский пожарник, который пытался тушить самолеты на авиабазе "Белая" в Иркутской области.

Тем временем Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что в Иркутске началась "война с фурами": все грузовики проверяют, никого не впускают, дороги перекрыты, машины ездят по полям.

"Кароче, поселок Средний. Там че то перекрыли дорогу. Ми сейчас ехали практически по полям, реально скакали. Выехали опять на асфальт – тут просто огроменная пробка из фур", – заявила россиянка на видео.

Она добавила, что очередь из фур растянулась на километры, позже дорогу "почистили", заставив все фуры стоять на обочине.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что в целом на российских авиабазах 1 июня полностью уничтожено по меньшей мере 13 самолетов, еще больше повреждено.

По оценкам СБУ, спецоперация "Паутина" 1 июня 2025 года поразила более 40 российских самолетов и нанесла РФ ущерб более чем на $7 миллиардов, тогда как расходы Украины составили лишь несколько сотен тысяч долларов. Сразу после атаки индекс Мосбиржи упал на 4,5%, зафиксировав самое резкое падение с начала года.

Уникальная операция "Паутина" готовилась год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции, которые установили на грузовики: в нужное время из них дистанционно были запущены БПЛА. Контроль над "Паутиной" осуществляли лично президент Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк.

В то же время минобороны РФ выдало неадекватное заявление о последствиях "Паутины", утверждая: "возгорание нескольких единиц, все атаки отражены".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети показали первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ, которая была атакована дронами СБУ 1 июня. OSINT-аналитик Крис Биггерс, который показал фото, отметил, что Украина достигла замечательного успеха.

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