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Уничтожили 41 российский самолет дронами за $550: какой ущерб спецоперация "Паутина" нанесла Кремлю

Дарина Герцева
Рынки и компании
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Какой ущерб нанесла РФ спецоперация 'Паутина'

Спецоперация СБУ (Служба безопасности Украины) "Паутина" 1 июня 2025 года уничтожила более 40 российских самолетов и нанесла РФ ущерб более чем на $2 миллиарда, тогда как расходы Украины составили лишь несколько сотен тысяч долларов. Сразу после атаки индекс Мосбиржи упал на 4,5%, зафиксировав самое резкое падение с начала года.

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О приблизительной стоимости убытков сообщило издание The Sun, а OBOZ.UA разобрался, сколько потратила Украина и какая ситуация сейчас на биржах. СБУ провела уникальную по масштабам и эффективности спецоперацию под кодовым названием "Паутина".

Какой ущерб нанесла спецоперация России

В результате ударов по четырем российским авиабазам – "Оленья", "Дягилево", "Иваново" и "Белая" – было уничтожено или выведено из строя более 40 самолетов стратегической авиации РФ. По данным СБУ, среди уничтоженных самолетов:

  • Ту-95МС – стратегический бомбардировщик, стоимость которого оценивается в более $100 млн;
  • Ту-22М3 – дальнобойный бомбардировщик, приблизительная стоимость – $40-50 млн;
  • А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения, стоимость – около $330 млн.
Как проходила спецоперация "Паутинка"

Общие потери России в результате этой операции предварительно оцениваются в более чем $2 млрд. Для проведения операции Украина использовала FPV-дроны, стоимость которых колеблется от $300 до $600 за единицу. Таким образом, даже при условии использования нескольких сотен дронов, общие расходы на операцию составили не более нескольких сотен тысяч долларов.

Сколько дронов было использовано для спецоперации

Соотношение расходов Украины к нанесенному России ущербу является беспрецедентным - на каждый потраченный доллар приходится более $10 000 убытков для РФ. После обнародования результатов операции "Паутина" 1 июня 2025 года, Московская биржа претерпела значительное падение. Индекс Мосбиржи снизился на 4,5%, достигнув 2480 пунктов, что стало самым низким показателем за последние два года. Объем торгов уменьшился на 25% по сравнению с предыдущим месяцем.

Спецоперация "Паутина", подготовленная СБУ в течение полутора лет, привела к уничтожению более 40 стратегических самолетов РФ с минимальными затратами со стороны Украины. Это повлекло не только военные, но и значительные экономические потери для России.

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