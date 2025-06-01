Уничтожили 41 российский самолет дронами за $550: какой ущерб спецоперация "Паутина" нанесла Кремлю

Спецоперация СБУ (Служба безопасности Украины) "Паутина" 1 июня 2025 года уничтожила более 40 российских самолетов и нанесла РФ ущерб более чем на $2 миллиарда, тогда как расходы Украины составили лишь несколько сотен тысяч долларов. Сразу после атаки индекс Мосбиржи упал на 4,5%, зафиксировав самое резкое падение с начала года.

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О приблизительной стоимости убытков сообщило издание The Sun, а OBOZ.UA разобрался, сколько потратила Украина и какая ситуация сейчас на биржах. СБУ провела уникальную по масштабам и эффективности спецоперацию под кодовым названием "Паутина".

В результате ударов по четырем российским авиабазам – "Оленья", "Дягилево", "Иваново" и "Белая" – было уничтожено или выведено из строя более 40 самолетов стратегической авиации РФ. По данным СБУ, среди уничтоженных самолетов:

Ту-95МС – стратегический бомбардировщик, стоимость которого оценивается в более $100 млн;

Ту-22М3 – дальнобойный бомбардировщик, приблизительная стоимость – $40-50 млн;

– дальнобойный бомбардировщик, приблизительная стоимость – $40-50 млн; А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения, стоимость – около $330 млн.

Общие потери России в результате этой операции предварительно оцениваются в более чем $2 млрд. Для проведения операции Украина использовала FPV-дроны, стоимость которых колеблется от $300 до $600 за единицу. Таким образом, даже при условии использования нескольких сотен дронов, общие расходы на операцию составили не более нескольких сотен тысяч долларов.

Соотношение расходов Украины к нанесенному России ущербу является беспрецедентным - на каждый потраченный доллар приходится более $10 000 убытков для РФ. После обнародования результатов операции "Паутина" 1 июня 2025 года, Московская биржа претерпела значительное падение. Индекс Мосбиржи снизился на 4,5%, достигнув 2480 пунктов, что стало самым низким показателем за последние два года. Объем торгов уменьшился на 25% по сравнению с предыдущим месяцем.

Спецоперация "Паутина", подготовленная СБУ в течение полутора лет, привела к уничтожению более 40 стратегических самолетов РФ с минимальными затратами со стороны Украины. Это повлекло не только военные, но и значительные экономические потери для России.

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