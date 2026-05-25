Украинские дроны добрались до Калининграда? В российском эксклаве впервые объявили план 'Ковер'

В понедельник, 25 мая, в Калининграде (административный центр Калининградской области РФ, которая является эксклавом и окружена странами ЕС) в аэропорту ввели план "Ковер". Это произошло впервые с начала полномасштабной войны, тогда как для ряда городов страны-агрессора это уже привычное явление, связанное с атаками украинских дронов.

Об этом сообщали российские медиа, отмечая, что план "Ковер" ввели в аэропорту "Храброво". Там наблюдались временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Из-за этого десятки самолетов кружили в небе над Калининградом и не могли приземлиться. В Росавиации заявили, что ограничения введены для "обеспечения безопасности полетов".

Тем временем калининградское издание "Клопс" пишет, что сообщения о беспилотной опасности, которые были разосланы жителям Калининградской области 25 мая, связаны с действием системы предупреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка", – отметили там.

План "Ковер" – это особый режим в авиации, который применяют во время незаконного пересечения границы, а также при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.

Этот план объявляют российские органы противовоздушной обороны. Затем гражданские суда получают уведомление о режиме от диспетчера ближайшего аэропорта, а военные – от дежурного ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже до конца года может выйти на способность совершать массированные налеты до тысячи ударных дронов по территории России. Тем временем в стране-агрессоре все активнее обсуждают реальность таких сценариев и их возможные последствия.

