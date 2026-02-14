Убили не 'Новичком': медиа обнародовали новые подробности отравления Навального

Российского политика Алексея Навального отравили, но не "Новичком". В Великобритании, Швеции, Франции, Франции, Германии и Нидерландах утверждают, что в образцах биоматериалов покойного обнаружен смертельный нейротоксин эпибатидин.

Это вещество содержится в коже некоторых южноамериканских лягушек-древолазов, поэтому на территории России оно не встречается. Соответствующее заявление от имени пяти стран 14 февраля опубликовала пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

"Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды уверены, что Алексея Навального отравили смертельным токсином. Такой вывод наших правительств основывается на анализе образцов [...], которые окончательно подтвердили наличие эпибатидина", – говорится в сообщении.

По данным The Insider, биоматериалы Навального за границу вывезла его семья. Анализы проводили несколько независимых друг от друга лабораторий.

Дипломаты прямо обвинили РФ в "неоднократном игнорировании международного права и Конвенции о запрещении химического оружия", и лишь косвенно – в убийстве оппозиционера:

"Россия утверждала, что Навальный умер от естественных причин. Но, учитывая токсичность эпибатидина и зарегистрированные симптомы, отравление было очень вероятной причиной его смерти. Навальный умер, находясь в тюрьме, а это означало, что Россия имела средства, мотив и возможность применить к нему этот яд".

В Соединенном Королевстве напомнили, что в августе 2020 года Навального уже пытались отравить. В тот раз было использовано вещество "Новичок". Правительства пяти стран призвали привлечь Кремль к ответственности за пренебрежение Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.

"Наши постоянные представители при Организации по запрещению химического оружия сегодня (в субботу. – Ред.) направили генеральному директору письмо, чтобы уведомить его об этом нарушении... Мы обеспокоены тем, что Россия не уничтожила все свое химоружие. Мы и наши партнеры будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении политические рычаги, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности", – заверила пресс-служба.

Как умер Алексей Навальный

47-летний заключенный российский политик погиб в арктической колонии "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (арктическая зона Урала), где отбывал наказание по обвинению в "мошенничестве" и "экстремизме".

Это произошло 16 февраля 2024 года. Следственный комитет России утверждает, что смерть наступила от "комбинированного заболевания". Навальному якобы стало плохо после прогулки и он потерял сознание; реанимировать мужчину не смогли.

–

– В 2025 году Юлия Навальная, вдова российского оппозиционного политика, утверждала, что ее муж умер из-за отравления. Она сообщила, что в феврале 2024-го удалось получить, переправить за границу и передать в лаборатории биологические материалы умершего. Результаты показали, что речь идет об отравлении.

– Похороны Навального состоялись 1 марта 2024 года в Москве. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану, на крышах домов рядом с церковью выставили снайперов.

