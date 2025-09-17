'Две лаборатории пришли к выводу': вдова Навального раскрыла причину его смерти

Вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, Юлия Навальная, раскрыла причину его смерти, которая произошла в исправительной колонии 16 февраля 2024 года. По ее словам, мужчина умер из-за отравления.

Это доказали результаты зарубежных лабораторий, которые исследовали биологические материалы политика. Детали Юлия Навальная сообщила в своем Telegram-канале.

Что известно

Она рассказала, что в феврале 2024 года эти биологические материалы удалось получить, переправить за границу и передать лаборатории одной из западных стран.

"Несколько месяцев назад я узнала, что результаты получены, и уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексея отравили... А дальше я не знаю, что делать", – говорится в сообщении.

Доказать факт отравления Навального в РФ будет сложно

Юлия Навальная отметила, что оппозиционного политика убили на территории России, где хранится вся доказательная база, поэтому в западных странах нет юридических оснований для возбуждения и расследования уголовного дела.

Вместе с тем она учла и политический аспект, ведь, по ее словам, всегда найдутся причины не публиковать эту информацию, чтобы неудобная правда не всплыла в неподходящий момент. Поэтому официальных результатов с указанием конкретного вида яда она не получила.

"Но мы все заслуживаем эту правду знать. Я требую, чтобы результаты исследований того, чем именно был отравлен мой муж Алексей Навальный, были раскрыты. Я требую это для себя, для наших детей, для родителей Алексея, для наших сторонников в России и для всех людей во всем мире, которые борются за свободу и справедливость", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Ранее российское издание The Insider сообщало, что российского политика-оппозиционера могли отравить в колонии, ведь перед смертью он жаловался на боли в животе, тошноту и судороги. Журналисты получили доступ к ряду официальных документов, касающихся гибели Навального в исправительной колонии.

Из них стало известно, что власти страны-агрессора целенаправленно убрали отовсюду упоминания о симптомах, которые не укладывались в официальную версию. Как подтверждают врачи, эти симптомы однозначно указывают на то, что Навальный был отравлен.

Напомним, о внезапной смерти Навального в исправительной колонии в России заявили 16 февраля 2024 года. Политику было 47 лет.

1 марта 2024 года в Москве состоялись похороны Навального. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. На крышах домов рядом с церковью выставили снайперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года стало известно о том, что Верховный суд Российской Федерации оставил без изменений последний приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Он будет "заключенным" даже спустя почти полгода после своей смерти.

