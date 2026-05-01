Туапсе снова снова атаковали беспилотники, в городе пожар. Фото и видео

В российском городе Туапсе, Краснодарский край страны-агрессора, в ночь на первое мая вновь бушует пожар. Морской терминал местного нефтезавода подвергся очередной атаке украинских беспилотников, в результате которой на территории объекта произошло возгорание.

Взрывы и пожар в Туапсе подтвердили местные власти, а так называемый "оперштаб" уточнил, что НПЗ в городе был атакован беспилотниками. В свою очередь Osint-сообщества Exilenova+ и Supernova+ собрали видео, которые российский режим запрещает делать.

Местные власти утверждают, что к ликвидации пожара на терминале привлекли 128 человек и 41 единицу техники.

Таким образом, это уже четвертая атака дронов на НПЗ и морской терминал Туапсе за последние две недели.

Что предшествовало

Первый раз в этом году в Туапсе пожаловались на взрывы 16 апреля. Как позже выяснилось, это подразделения Deep-strike Сил специальных операций поразили несколько объектов НПЗ и нефтяного терминала.

Вторая атака, которая завершилась уничтожением 24 и повреждением четырех резервуаров НПЗ "Туапсинский", происходила 20 апреля.

В ночь на 28 апреля украинские дроны в третий раз атаковали морской терминал и нефтезавод в российском Туапсе. После удара прямо по улицам города текли горящие нефтепродукты, поэтому пожар быстро распространился и вызвал значительные последствия.

Нефтяное пятно, которое появилось после всех этих событий, сейчас движется по Черному морю. Недавно его край появился в 30 км от дворца кремлевского диктатора Владимира Путина.

