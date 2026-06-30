"Без гостей мы работать не можем": в Крыму жалуются на закрытие бизнеса и нехватку туристов на фоне дефицита топлива. Видео

Вместо разгара курортного сезона временно оккупированный Крым погружается в глубокий экономический кризис, вызванный дефицитом топлива и постоянными перебоями с электроэнергией. Местные предприниматели, которые годами игнорировали полномасштабную путинскую агрессию, массовые убийства украинцев и разрушение городов, теперь столкнулись с последствиями войны.

Видео дня

Теперь в Крыму массово жалуются на критическое падение туристического потока и вынужденное закрытие бизнеса. Об этом говорится в сюжете "Крым Реалии".

Попытки оккупантов замаскировать кризис

Российские чиновники пытаются делать видимость, что у них "все под контролем". Захватчики даже ввели на полуострове статус чрезвычайной ситуации, при этом утверждают, что это "сугубо бюрократическая мера".

По их заявлениям, особый режим якобы не ущемляет права местных жителей, а призван "упорядочить вопросы экономического характера". На деле же это является очередной попыткой скрыть неспособность Кремля обеспечить базовую жизнедеятельность захваченных территорий в условиях затяжной войны, которую сама же Россия и развязала.

Крым столкнулся с последствиями российской агрессии

Пока российские ракеты разрушали украинскую инфраструктуру, крымский бизнес продолжал платить налоги в бюджет агрессора и рассчитывал на успешные курортные сезоны. Однако теперь, когда война вернулась к истокам, а логистические цепочки оккупантов начали рушиться, местное коммерческое сообщество резко заговорило о своих проблемах.

Предприниматели жалуются, что заявления чиновников не спасают их от банкротства. Без стабильного света и бензина индустрия отельного бизнеса и торговли оказалась парализована.

Владельцы отелей и ресторанов, чье сытое спокойствие годами обеспечивалось оккупационным режимом, сегодня констатируют, что украинский Крым окончательно потерял привлекательность для отдыхающих.

"Из-за тяжелой ситуации с топливом, многим гостям тяжело добраться до нас, а без гостей мы работать не можем, – жалуются владельцы отельного бизнеса. "Вот опять сегодня целый день нет света в Севастополе, наши две точки не работают. За нас кредиты никто не закроет, долги не выплатит", – добавляют о ситуации со светом в Крыму.

Путин обещает бензин по морю

Параллельно с многочисленными жалобами из Крыма российский диктатор Владимир Путин рассказал в интервью пропагандистам, что ситуация не такая уж и критическая. Главарь Кремля впервые открыто признал, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре "создают проблемы", однако попытался максимально сгладить углы.

Путин назвал кризис с топливом "временным и не критическим". Касаемо оккупированного Крыма он заявил, что запасов на полуострове сейчас осталось "всего на несколько дней". Тем не менее, военный преступник пообещал, что "потребности будут обеспечены" за счет наращивания поставок альтернативными путями – по суше и по морю.

По мнению диктатора, регулярные прилеты украинских дронов по российским тыловым объектам наносятся не столько ради экономического ущерба, сколько ради "подпитки информационной операции".

Ранее сообщалост, что война, развязанная диктатором Владимиром Путиным в Украине, обращается против России в оккупированном ею Крыму. Удары украинских ракет и дронов нарушают вражескую логистику и маршруты снабжения, погружая полуостров в кризис, а местные "власти" прибегают к чрезвычайным мерам.

Как сообщал OBOZ.UA, более десяти лет российские граждане внаглую жили в оккупированном Крыму, скупая недвижимость, развивая бизнес и ведя себя как дома на захваченной территории. Однако затяжная путинская агрессия и закономерные ответные удары ВСУ по военной и критической инфраструктуре вернули оккупантов в суровую реальность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!