Темпы набора контрактников в российскую армию упали, несмотря на рекордные бонусы: появились цифры

Темпы набора контрактников в российскую армию сократились на 10 %, несмотря на рекордный рост выплат за подписание контракта. За январь–август 2026 года контракт с Минобороны РФ заключили 234 тысячи россиян, что на 26 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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При этом только в августе темпы вербовки снизились на 20%. Об этом сообщают российские СМИ.

Число новых контрактников сокращается

Вербовка "контрактников" и "добровольцев" приносит российской армии, воюющей против Украины, все меньше новых бойцов. Это происходит несмотря на увеличение бонусов за отправку на фронт, а также случаи принудительной мобилизации, на которые жаловались жители Пензенской области.

По подсчетам Клюге, за январь–август контракт с Минобороны РФ подписали 234 тысячи россиян. По сравнению с тем же периодом прошлого года темпы набора сократились на 10%, а количество новых контрактников – на 26 тысяч.

В августе спад достиг 20%. В то же время средний по регионам размер разовой выплаты за новый контракт установил очередной рекорд – почти 1,8 млн рублей. Наибольшую сумму сейчас выплачивает Волгоградская область – 3,4 млн рублей.

Регионы сокращают гражданские расходы

Чтобы выполнить квоты, установленные Кремлем, и набрать необходимое количество контрактников, российские регионы вынуждены сокращать гражданские расходы, отмечает Клюге.

В частности, власти Якутии объявили об отсрочке индексации зарплат бюджетников из-за "непредвиденных расходов" на вербовку для фронта. В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров отменил ежегодный молодежный фестиваль, чтобы сэкономить средства на поддержку защитников Отечества.

В то же время регионам становится все сложнее выплачивать бонусы новым контрактникам. В прошлом году они завершили год с рекордным в истории дефицитом в 1,5 трлн рублей, а в этом году он может достичь 2 трлн рублей.

Россия по-прежнему набирает около тысячи бойцов ежедневно

Несмотря на снижение темпов вербовки, российской армии, как и раньше, удается привлекать около 1000 новых бойцов ежедневно, отмечает Клюге.

В то же время нынешние темпы отстают от показателей прошлого года, но превышают уровень 2024 года. Тогда, по расчетам Клюге, к началу сентября контракты подписали менее 200 тысяч человек.

Напомним, ранее глава Кремля заявил, что РФ не нужна мобилизация, ведь в стране-агрессоре "как известно, контракт подписывают добровольно". Он добавил, что не видит проблем с личным составом ВС РФ, а ВСУ, как цинично заявил Путин, "теряют", мол, 8–12 тысяч человек ежемесячно.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа на южной границе России с Грузией резко возрос поток людей на фоне опасений по поводу новой мобилизации. Только за прошедшую неделю более 113 тысяч россиян пересекли границу в направлении Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс".

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