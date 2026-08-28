Россияне начали массово покидать страну на фоне "тихой мобилизации": куда уезжают чаще всего

На южной границе России с Грузией резко возрос поток людей на фоне опасений по поводу новой мобилизации. Только за прошедшую неделю более 113 тысяч человек пересекли границу в направлении Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс".

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Об этом сообщило издание Politico. Отмечается, что в последние месяцы российские власти усилили набор в армию, активизировали сбор данных о резервистах и расширили полномочия Росгвардии. На этом фоне растут опасения по поводу нового призыва.

Основатель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов рассказал, что в последнее время его организация получает больше запросов на юридическую помощь от мужчин призывного возраста, преимущественно от тех, кто находится в военном резерве.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по оценкам украинской разведки, Россия может провести "быструю мобилизацию" нескольких сотен тысяч мужчин до конца года.

Грузия уже сталкивалась с подобным потоком

Нынешний рост потока через Верхний Ларс напоминает ситуацию в сентябре 2022 года. После того как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в рамках которой планировалось призвать около 300 тысяч резервистов, Грузия стала одним из главных направлений для россиян, пытавшихся выехать из страны.

Более 100 тысяч граждан РФ прибыли в Грузию в течение одной недели. Тогда она была одной из немногих стран Восточной Европы, которые разрешали россиянам въезд без визы.

В то же время Кремль уже несколько месяцев отрицает подготовку новой мобилизации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на прошлой неделе заявил, что массовый призыв пока не нужен, не планируется и не ожидается.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на этой неделе также заявил, что разговоры о мобилизации якобы распространяют украинские власти.

Россия активизирует работу с резервистами

По словам Табалова, в последние месяцы российские власти активно собирают через работодателей персональные данные резервистов. В частности, чиновников интересуют даже адреса их родственников — эти сведения могут использовать, чтобы разыскать тех, кто попытается скрыться после объявления мобилизации.

Самих резервистов вызывают в военкоматы и сообщают, в какое подразделение они должны прибыть в случае призыва.

Юрист организации Russian Peace Plea, которая помогает мужчинам избегать военной службы, также подтвердил, что с весны интерес российских властей к резервистам резко возрос.

Табалов считает, что такие действия могут быть подготовкой к более быстрой и менее заметной мобилизации, при которой людей будут забирать непосредственно с рабочих мест.

О возможной подготовке к новому призыву свидетельствуют и изменения в системе воинского учета. В марте Кремль ввёл обязательное использование электронных повесток в процессе призыва. Теперь они вступают в силу сразу после размещения в сети, а пограничные службы автоматически получают соответствующую информацию. После этого получателю могут запретить выезд из России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское руководство разрабатывает планы новой волны мобилизации на 2026–2027 годы. По данным украинской разведки, Генштаб РФ подготовил вариант дополнительного призыва 600 тысяч человек — по 300 тысяч в этом и следующем году.

В то же время, по информации ГУР, за первые семь месяцев 2026 года потери российских войск составили около 240 тысяч человек, по меньшей мере 140 тысяч из них — безвозвратные. За этот же период по контракту в российскую оккупационную группировку привлекли 232 тысячи человек, однако темпы набора в регионах РФ продолжают замедляться.

В разведке отмечали, что решение о новой мобилизации российское руководство может принять после выборов в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября 2026 года.

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