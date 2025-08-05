'Технические неполадки': вблизи Ростова во время запуска ракеты произошел взрыв, дым от пожара виден издалека. Видео

В районе Кулешовки – это поселок между Азовом и Батайском в Ростовской области – произошел мощный взрыв, после чего начался пожар. По косвенным данным, взрыв произошел на территории воинской части зенитно-ракетных войск страны-агрессора, во время запуска ракеты.

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Уже более двух часов пылает на месте взрыва, сообщают местные жители в ростовских пабликах. По их утверждениям, взрыв произошел "около 18:25" 5 августа.

Как отмечают в Батайске, взрыв был настолько мощным, что "у многих задрожали стекла и сработали сигнализации на авто".

Громкий звук слышали и в поселке Овощном.

Местные жители предполагают, что взорвалась ракета в воинской части из-за "технических неполадок". Другие считают, что наоборот, украинская ракета, которую "прозевала" ПВО, "в***ла в воинскую часть".

Никаких официальных сообщений об инциденте пока нет.

Люди утверждают, что пожар и столб дыма фиксируется по координатам 47.08713367154, 39.601528514735. Именно по этим координатам в Кулешивке до 2013 года находилась в/ч №48514, которая принадлежала зенитно-ракетным войскам. Часть была расформирована и присоединена к другой.

Как сообщал OBOZ.UA, также на территории страны-агрессора России продолжаются атаки по важным стратегическим объектам, имеющим ключевое значение для военной логистики врага. Так, в ночь на 5 августа в Ростовской области под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. Беспилотники ударили по станции Тацинская, в результате чего произошел пожар.

А в ночь на 4 августа дроны атаковали цели в городе Фролово Волгоградской области. Там были поражены железнодорожный узел и диспетчерская, которые работают на оккупационную армию РФ.

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